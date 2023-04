Heilig bloed trekt door de straten van Kuurne tijdens palmprocessie

Voor de derde maal trok op palmzondag de palmprocessie door de straten van de ezelsgemeente Kuurne. Naast palm, het kruis en uiteraard hoe kan het ook anders de ezel ‘Carla’ werd ditmaal ook het heilig bloed meegedragen in de processie.

“Het was in 1123 dat er monniken van de abdij van Voormezele in onze gemeente gronden kochten en er een nederzetting stichtten die later Cuerna, Kuurne zou worden genoemd.”, vertelt Lieven Verhaeghe die deel uitmaakt van de algemene leiding van de palmprocessie, “Naar aanleiding van 900 jaar Kuurne werd daarom het reliek met het Heilig Bloed uit Voormezele éénmalig van Voormezele naar Kuurne begeleid. Voor deze speciale gelegenheid startte deze morgen om acht uur een voettocht vanuit Sente met de reliek met het Heilig Bloed van Voormezele in richting de vlindertuin gelegen naast de Kuurnse Bibliotheek.”

Aansluitend ging het dan naar de parking van het Woonzorgcentrum Heilige Familie gelegen in de Gasthuisstraat begeleidt door de koninklijke harmonie Moed en Vlijt om verder doorheen de centrumstraten van Kuurne te trekken richting Sint-Michielskerk.” De palmprocessie kon ook dit jaar opnieuw rekenen op heel wat kijklustigen. Na de processie volgde nog in de Sint-Michielskerk een eucharistieviering waarbij de ezelsmanden vol met palmtakjes werden gezegend. (BRU)