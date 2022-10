Grote opkomst voor dierenzegening in Knokke-Heist

De jaarlijkse dierenzegening in Knokke-Heist vond traditiegetrouw plaats op de eerste zondag van de maand naar aanleiding van Werelddierendag en feestdag van Sint-Franciscus van Assisi.

De plechtigheid startte zondag al om 9.30 uur in de Margaretakerk met een eucharistieviering opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie De Zeegalm. Heel wat dierenliefhebbers woonden de mis bij in gezelschap van hun klein huisdier. Om 10u50 trok men onder politiebegeleiding in stoet naar het 200meter verder gelegen Alfred Verweeplein. Om 11 uur startte op het plein vlakbij het stadhuis, onder grote belangstelling, de dierenzegening van de kleine huisdieren. Een half uurtje later kregen de paarden en andere grote viervoeters de zegen van de priester. (DM)