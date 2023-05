Groep Kortrijkse gelovigen trekt deze zomer naar Wereldjongerendagen

Van 1 tot 6 augustus vinden de Wereldjongerendagen plaats in Lissabon. Wij gingen praten met Romy Hollevoet (19) uit Heule, die zich heeft ingeschreven met haar vriendinnengroep. “Ik stond de laatste jaren voor een aantal belangrijke keuzes in mijn leven. Het geloof heeft me berusting gegeven en zo de stress weggenomen.”

Romy Hollevoet (19) is een Heulse studente Pedagogische Wetenschappen aan de UGent. Ze maakt deel uit van de Belgische delegatie die deze zomer naar de Wereldjongerendagen trekt, een internationale bijeenkomst waarbij vooral jongeren tussen de 16 en 35 bijeenkomen om na te denken over de rol van God in het hedendaagse leven.

Keuzestress

Romy was al vanaf haar elfde misdienares, maar geeft aan dat dat er niet voor heeft gezorgd dat ze gelovig werd. “Het is iets van de afgelopen jaren. Ik stond de laatste jaren voor een aantal belangrijke keuzes in mijn leven die me stress opbrachten. Wat ging ik studeren? Wat zou ik gaan doen met mijn leven? Het geloof heeft me berusting gegeven en heeft zo mijn stress weggenomen. Ik wist dat alles voortaan altijd goed zou komen.”

De Heulse geeft aan dat het evenement niet enkel georganiseerd wordt voor christenen, maar voor iedereen die op zoek is naar geloof. Ze is blijkbaar niet alleen in West-Vlaanderen. In totaal zijn er 83 provinciegenoten ingeschreven en zo doet onze provincie maar net onder voor koploper Oost-Vlaanderen. Daar schreven zo’n 86 jonge gelovigen zich in. Romy trekt zo met een grote vriendengroep naar Lissabon, waar het evenement dit jaar plaatsvindt. “We zijn met 11 vriendinnen ingeschreven. In mijn vriendinnengroep is het dus allerminst vreemd om gelovig te zijn, want we zijn het allemaal. Vele jongeren zijn bovendien gelovig, in verschillende gradaties weliswaar.”

Maria reisde met spoed

De Wereldjongerendagen worden elke 3 jaar georganiseerd, afwisselend in Europa en een ander continent. 2023 zal Romy’s eerste editie zijn en al deed de bestemming er voor haar weinig toe, toch is ze blij dat het warme Portugal als locatie werd gekozen. Het thema dit jaar is “Maria reisde met spoed (Luc. 1, 39)”.