Gistel maakt zich klaar voor Godelieveprocessie: gemeenteraadslid Jean-Pierre Van Dierendonck stapt straks voor de 53ste keer (!) mee

Op zondag 9 juli om 16 uur trekt de eeuwenoude Godelieveprocessie weer uit in Gistel. Zo’n duizend figuranten beelden het leven, de marteldood, de mirakels en de verheerlijking van de heilige Godelieve uit. “We introduceren ook de figuur van broeder Drogo, waarmee we het onderscheid maken tussen feiten en mirakels”, zegt comitévoorzitter Toon Beelaerts.

Gistel geniet nog altijd bekendheid door Sint-Godelieve. Ze werd geboren omstreeks 1050 in het huidige Wierre-Effroy, nabij Boulogne-sur-Mer. Godelieve werd uitgehuwelijkt aan Bertolf, zoon van de kasteelheer van Gistel. Vanaf de eerste dag werd zij echter verstoten. In juli 1070 liet Bertolf Godelieve vermoorden door twee knechten: ze werd gewurgd en ondergedompeld in een waterpoel. Veertien jaar later, op 30 juli 1084, kwam Radboud II, bisschop van Noyon-Doornik, naar Gistel om Godelieve heilig te verklaren.

De Godelieveprocessie kan dus bogen op een lange traditie, want archiefstukken tonen aan dat ze al uitging in 1459. Vanaf 2017 is de processie erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het concept van de optocht zelf is bekend: acterende, zingende, dansende en musicerende groepen en prachtige praalwagens volgen elkaar op. De voorbije jaren waren er verschillende ingrijpende vernieuwingen. Zo werden er twee nieuwe praalwagens geïntroduceerd, waarop de geboorte en het huwelijk van Godelieve worden uitgebeeld. De processie wordt sinds 2016 geregisseerd door Jan Bonne.

Feiten en mirakels

“We blijven vernieuwen”, haalt Toon Beelaerts aan als voorzitter van het processiecomité. “Deze keer spitsen we ons toe op het onderscheid tussen feiten en mirakels. Want kijk, het was broeder Drogo die op vraag van de bisschop van Doornik het leven van Godelieve beschreef in Vita Godeliph. Op basis van dit werk is Godelieve na haar dood heilig verklaard. Nu, wat beschreef Drogo in zijn boek niet: de mirakels die ze verrichtte. Die zijn via mondelinge overlevering de geschiedenis ingegaan. Daarom maken wij tijdens de optocht ook een opdeling: de feiten over Godelieve worden verteld door een acteur die Drogo vertolkt, de mirakels gebeuren door een verteller. Er zijn elf prologen die we opsplitsen in vijf feiten en vijf mirakels. In één scène zal een heraut – of aankondiger – het huwelijk tussen Godelieve en graaf Bertolf vertellen.”

Figuranten

Vorig jaar moest de processie nog een oproep doen naar figuranten. Dat was dit jaar niet nodig. “Wat we wel zien, is dat er opvallend meer vrouwen dan mannen in meestappen. Naar schatting een derde van de figuranten is man, twee derde is vrouw. (knipoogt) Dus misschien moeten we toch een oproepje doen naar mannelijke acteurs. Nu, het is gissen naar een verklaring waarom meer vrouwen deelnemen. Misschien zijn jongens van kleins af aan moeilijker te motiveren, al zien we in het comité net méér mannen – aan die verhouding wordt óók gewerkt, trouwens. Misschien ondervinden mannen net iets meer schroom om zich te verkleden. Kijk, ik ben ook erg actief in het koorleven en zie daar ook meer dames dan heren.”

Wie de processie komt bekijken, kan ook een bezoek brengen aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, abdij Ten Putte en de Oostmolensite. De Onze-Lieve-Vrouwekerk bezit een fraaie Godelievebeuk, waar talrijke kunstwerken verwijzen naar de heilige. Op de plaats van de marteldood van Godelieve ligt de pittoreske abdij Ten Putte. In het Godelievemuseum verneem je meer over Godelieve en de geschiedenis van de abdij. Er loopt tot en met zondag 17 september de expo Onderweg: pelgrimeren in het land van Arnoldus en Godelieve. Je kan er bijvoorbeeld het mirakelschilderij Het Hemd Zonder Naad bekijken en de film Tussen water en wolken. Op de dag van de processie is er een gratis busverbinding tussen het administratief centrum en de abdij.