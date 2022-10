Gemeente Ledegem neemt afscheid van pastoor Loones

In de Sint-Pieterskerk in Ledegem werd onlangs een afscheidsviering voor pastoor Johan Loones georganiseerd.

Johan Loones werd op zondag 2 oktober in de Sint-Vedastuskerk in Menen door bisschop Lode Aerts aangesteld tot deken van het decanaat Menen en tot pastoor-moderator van de federatie Menen-Wervik-Geluwe. Daarmee kwam een einde aan zijn loopbaan in Ledegem en Rumbeke.

Pastoor Loones was sinds 2009 actief in Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel. In 2015 werd hij gevraagd om ook de aangrenzende federatie Rumbeke er bij te nemen. Johan Loones wordt in de gemeente Ledegem opgevolgd door deken Renaat Desmedt. Hij is vooral in Roeselare gekend. Antoon Vanhuyse werd benoemd als coördinator van de pastorale eenheid Ledegem en de pastorale eenheid Rumbeke.