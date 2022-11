Gemeente Ledegem en kerkfabrieken nemen enkele energiemaatregelen in kerken

De gemeente Ledegem en de plaatselijke kerkfabrieken nemen verschillende maatregelen om het energieverbruik in de kerken zo laag mogelijk te houden. Zo verhuizen de weekdagvieringen in de kerken naar de kapel van Rustenhove.

De energiecrisis laat zich overal voelen. Zo ook bij de verschillende kerkfabrieken in de regio. “Onze kerkfabrieken gaan al jaren rationeel om met energie. De facturen vallen al bij al niet hoog uit. Toch hebben we in samenspraak met de drie kerkfabrieken beslist om enkele maatregelen te lanceren. Op die manier zijn we er zeker van dat hun energiefactuur ook in de toekomst betaalbaar blijft”, aldus schepen van kerkfabriek Wally Corneillie (CD&V/VD). Allereerst wordt de temperatuur in de drie Groot-Ledegemse kerken verlaagd tot acht graden. “Minder zou schade kunnen berokkenen aan het interieur”, legt Tim Lucker, diensthoofd patrimonium uit. Tijdens vieringen wordt de verwarming wel op zestien graden gezet. “Dit is voldoende om mensen met een jas de viering op een aangename manier te laten volgen.” Daarnaast worden iedere eerste maandag van de maand de meterstanden opgenomen. Op die manier kunnen de gemeente en de kerkfabrieken het sluimerverbruik detecteren en indien nodig de gepaste maatregelen nemen. “Bij culturele activiteiten in een van de kerken wordt de energiekost voortaan doorgerekend aan de organisatoren. Ook hier gaan we bij het begin en op het einde van de activiteit de meterstanden gaan opnemen. De gebruikers van de kerk betalen dan het verbruik aan de geldende maandprijs”, aldus Lucker.

Een andere belangrijke maatregelen is het tijdelijk afschaffen van de weekdagvieringen in de drie kerken. “Die maatregel nemen we de voor periode van december tot maart. Voor gelovigen die toch een viering willen bijwonen is er inmiddels een oplossing. Zij kunnen terecht in de kapel van woonzorgcentrum Rustenhove”, aldus schepen Wally. In die kapel is er iedere dag een viering om 9.30u. Ook voor de doopvieringen is er een aangepaste regeling. Het dopen van kinderen gebeurt voortaan voorafgaand aan of aansluitend op de gewone vieringen. “Op die manier hoeft de kerk maar een keer opgewarmd worden”, verklaart Wally de nieuwe maatregel.