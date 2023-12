Frans Gheysen (89) is al vijftig jaar diaken: “Dit geeft nog steeds voldoening”

Frans Gheysen zet zich als diaken al 50 jaar in voor de kerk. De Ledegemnaar was lange tijd actief in eigen gemeente, maar is sinds 2007 aan de slag in de basiliek van Dadizele. “Dit is echt mijn roeping”, aldus Frans, voor wie op 30 december een dankviering wordt georganiseerd in Dadizele.

Ledegemnaar Frans Gheysen (89) werd in 1973 gewijd als diaken. “Ik besefte op jonge leeftijd al dat ik me dienstbaar wilde stellen voor de kerk. Wat ik precies wilde doen, wist ik toen nog niet. Misdienaar, priester, diaken… Ik hield alle opties open.” Via de Chiro leerde Frans zijn vrouw Ginette Bertheloot kennen. We trouwden en kregen zes kinderen, maar mijn roeping bleef. Priester kon ik niet meer worden, maar diaken wel.” Na een opleiding van vier jaar kon Frans aan de slag in Ledegem. “Om diaken te worden, moet je minstens 35 jaar oud zijn. Een diaken assisteert de priester tijdens de misvieringen en kan ingeschakeld worden voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten. Een rol waarin ik me, met de steun van mijn vrouw, me onmiddellijk goed voelde.” Ook ziekenbezoek was voor mij heel belangrijk. Veel jaren ging ik elke donderdag naar alle klinieken van Roeselare op ziekenbezoek, en gaf een kaartje als aandenken.”

Onderwijzer

Aanvankelijk combineerde Frans zijn werk als diaken met het lesgeven in de Ledegemse vrije basisschool die later omgedoopt werd tot De Peereboom. Hij werkte er dertig jaar als onderwijzer en stond voor de klas in het eerste leerjaar. Een job die hij ook erg graag deed. “De combinatie was echter niet te onderschatten.” In 1984 kon Frans in de school op pensioen, sindsdien focust hij zich volledig op zijn taak van diaken. Frans ontpopte zich doorheen die jaren tot een bekend persoon in Ledegem. Hij was ook erg actief binnen het plaatselijke verenigingsleven. “Ik stond mee aan de wieg van de lokale Chiro en samen met Ginette waren we ook verbonden aan tal van bonden en verenigingen. Veertig jaar lang trokken we met een groep Ledegemnaars naar Lourdes.” Doordat de toenmalige Ledegemse priester vond geen diaken nodig te hebben, kwam Frans in 2007 in Dadizele terecht. Hij werkte er samen met André Monstrey, met wie hij onmiddellijk een goede verstandhouding opbouwde. “Ik werd er onmiddellijk warm onthaald en help er nu toch ook al een zestiental jaar. Ook met de nieuwe priester Marc klikt het goed. Preken en helpen bij begrafenissen doe ik niet meer, maar de communie uitdelen, gaven aanbrengen en het evangelie voorlezen tijdens de wekelijkse missen behoort nog steeds tot mijn takenpakket. Ik merk dat ik er na die vele jaren nog steeds veel voldoening uithaal.”

Dankmis in de basiliek

Op 30 december is het exact vijftig jaar geleden dat Frans gewijd werd. Op die dag wordt in de basiliek een dankmis georganiseerd ter ere van de trouwe diaken. “Exact vijftig jaar na datum. Toen was het ook een zaterdag en ging de viering door om 16 uur. Uitnodigingen worden er niet verstuurd, maar iedereen is meer dan welkom. Ik hoop om er die dag veel mensen terug te zien waarmee ik de voorbije jaren een band opbouwde. Voor mij wordt het alvast een heel emotioneel moment. Mijn vrouw Ginette, die me in alles steunde, overleed in mei. Sindsdien is er toch een serieuze leegte in mijn leven gevallen.” Ondanks het verlies van zijn vrouw hoopt Frans zich toch nog enkele jaren nuttig te kunnen maken als diaken. “Hoe lang ik nog door zal gaan, weet ik momenteel niet. Zolang ik me gezond voel, wil ik me graag blijven inzetten voor de kerk. Natuurlijk hoop ik dat er in de toekomst een jonge, enthousiaste persoon mijn taken overneemt.” Binnen de familie heeft Frans alvast wel al opvolging. Zoon Dominiek is aan de slag als diaken in Stasegem.