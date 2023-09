Feestelijke misviering voor 60 jaar wijding Willy Nys: “Ik heb nooit getwijfeld aan mijn priesterschap”

Op 8 juni was het 60 jaar geleden dat Willy Nys in de Brugse Sint-Salvatorkathedraal tot priester werd gewijd. Het diamanten jubileum kreeg op zondag 10 september extra aandacht met een feestelijke misviering in de Sint-Eligiuskerk.

Willy Nys (87), die in feite Willibrord werd gedoopt, groeide op in Moorslede in een gezin met zes kinderen. Hij studeerde aan het Don Bosco College van Kortrijk waar hij de basis vond voor zijn roeping om priester te worden en daarna in het seminarie van Brugge. Op 8 juni 1963 werd hij tot priester gewijd door bisschop Desmedt.

Naar Ettelgem

Willy werd medepastoor in de Sint-Nicolaasparochie van Slijpe. In 1968 verhuisde hij naar de parochie Sint-Jacob de Meerdere in Gits. Op 17 februari 1989 kreeg Willy Nys zijn aanstelling als pastoor van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem. Hij volgde Omer Cools op die toen werd aangesteld als pastoor in Zedelgem.

“Ik bleef goede contacten onderhouden met mijn thuisbasis en familie in Moorslede. Zo kwam mijn broer Marc jaarlijks in september naar hier met zijn jeugdensemble Musica om de mis op te luisteren tijdens onze feestelijke zondag”, vertelt Willy Nys. “Andere onvergetelijke dagen waren toen ik de Sint-Eligiuszaal aan de school mocht inwijden, de viering van mijn 50 jaar priesterschap, 100 jaar Sint-Eligiuskerk.

In 1998 werd Willy Nys door de evolutie naar een federatie van parochies ook pastoor van Roksem, Westkerke en Oudenburg. Op 1 juli 2011 ging hij met pensioen, verliet de pastorie en nam zijn intrek in een huis in de Dorpsstraat.

“Ik heb nooit getwijfeld aan mijn priesterschap en was gelukkig als ik mensen kon helpen. Dat heb ik altijd met veel plezier en liefde gedaan”, verzekert de jubilerende pastoor.

Nog actief

Ook vandaag is hij nog actief en draagt regelmatig de mis op bij de zusters in Gistel of springt bij in de parochie.