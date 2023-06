Feestelijke dag voor leerlingen van ’t Brugje

Enkele kinderen van de lagere school ’t Brugje (BuLO) langs de D. Dehaenelaan in Veurne deden hun eerste communie of ontvingen het vormsel in de Sint-Walburgakerk in Veurne. Op de foto zien we priester Jos Ostyn, directeur Hilde Clays en de juffen Sien De Potter en Rosalie Tettelin met de twee kinderen die hun eerste communie mochten ontvangen; Ilana Delanghe en Ayden Hiele (vooraan). Axl De Smet, Thibaut Vitse, Maarten Nahooy Aline Verfaillie, Chloë Hommez, Iben Reynaert, en Matthis Theys kregen in dezelfde viering het vormsel toegediend. (JT/foto JT)