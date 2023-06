Eerstecommuniefeest voor leerlingen De Wegwijzer

Op zaterdagnamiddag 3 juni kregen de leerlingen van Prizma De Wegwijzer om 13 uur voor de eerste keer de communie in de Sint-Amandskerk. De eerstecommunicanten van De Wegwijzer, afdeling Schoolstraat, zijn: Mathis Anckaert, Odille Bracke, Manon Debackere, Alice Debusschere, Guyliano De Busschere, Stan Desplenter, Cedric Deswarte, Léon Flamez, Amaricio Gezelle De Oliveira Lopes, Elise Messiaen, Kobe Kesteloot, Tymon Kret, Laura Nagyovà, Andreas Nollet, Ruben Noppe, Louise Paret, Suze Pauwels, Maurice Strynckx, Rozanne Van der Ougstraete, Camille Van Glabeke, Finn Vermeire, Margaux Windels en Keira Haverbeke. De leerkracht is Hilde Van Robays. De directeur is Jo Windels. De leerlingen van De Wegwijzer, afdeling Oostrozebekestraat: Korneel Beernaert, Elena Breyne, Jutta Cauwelier, Lucas Degrande, Hailey D’Haeze, Charlotte Olewniczak, Kayla Piotrow, Cristal Stelmaszyk, Henri Van Dhuynslager, Victor Vanhie en Lucas Vanneste. De leerkracht is Katrien Callens en de directeur Jo Windels. (Patrick D./foto FODI)

