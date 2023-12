“Dries en de huidige paus waren vele jaren vanaf hun noviciaat dicht bevriend”: paus Franciscus was in Argentinië bevriend met gezin met Lendeleedse roots

Paus Franciscus is van plan om in 2024 België te bezoeken. Aanleiding is de 600ste verjaardag van de Leuvense universiteit. Er zijn echter nog meer banden tussen de paus en ons land, ook met West-Vlaanderen. Meer bepaald met het naar Argentinië uitgeweken West-Vlaamse gezin Swinnen-Verstraete had hij destijds een nauwe vriendschapsband. Dries Swinnen, zoon van het gezin, trad eind de jaren vijftig samen met Jorge Bergoglio – zoals de paus heet – binnen bij de jezuïeten.

Vaticaan-expert Emmanuel Van Lierde, oud-hoofdredacteur van het christelijke weekblad Tertio, heeft al enkele boeken gepubliceerd over paus Franciscus en heeft hem dan ook enkele keren kunnen ontmoeten en interviewen. Op de website Kerknet vertelt hij nu over meerdere relaties tussen de paus en ons land.

Textielfirma

Hij zegt dat de paus hem in een interview heeft toevertrouwd dat een directeur van het West-Vlaamse textielbedrijf Steverlynck in Argentinië een Vlaming was en wiens zoon samen met hem bij de jezuïeten ingetreden is. De paus zei zelfs dat hij kind aan huis was bij dit West-Vlaamse gezin.

De familie waarover hij het heeft, is de familie Swinnen-Verstraete, afkomstig uit Lendelede. Edward Swinnen was getrouwd met Marie Verstraete en werkte eerst in Lendelede bij Neirynck-Holvoet. Hij werd er als het ware ‘weggeplukt’ door de textielfirma Steverlynck uit Vichte die in Argentinië een vestiging had opgericht.

Rerum Novarum

Edward Swinnen, afkomstig uit het Leuvense en opgegroeid in het toenmalige weeshuis in Lendelede, nam de uitnodiging aan en trok met echtgenote en kinderen naar Argentinië. Hij leidde er de Algodonera Flandria die een grote bloei zou kennen.

De paus vermeldde in het interview met Van Lierde dat het een erg sociaal voelend bedrijf was dat ervoor zorgde dat de werknemers zich op alle vlakken konden ontwikkelen, in de geest van de encycliek Rerum Novarum. Rerum Novarum werd trouwens de naam van de bedrijfsfanfare, waarover een film werd gemaakt. De paus wist dat Jules Steverlynck ook een fabrieksvoetbalclub stichtte die speelde in truitjes met de Vlaamse kleuren… Het bedrijf is in 1944 stopgezet.

Studiegenoten en vrienden

Het echtpaar Swinnen-Verstraete had bij het vertrek naar Argentiië drie kinderen. Er zijn er nog vijf bijgekomen. Een van de in Argentinië geboren kinderen Swinnen is Dries (1940). In 1957 trad hij op slechts 17-jarige leeftijd toe tot de jezuïetenorde. Een jaar later trad ook de latere paus er binnen. Hij was vier jaar ouder omdat hij eerst universiteitsstudies gedaan had.

Ze werden studiegenoten en vrienden. De moeders raakten bevriend en ze waren vriend aan huis bij elkaar. Bovendien was Jorge Bergoglio van 1973 tot 1979 provinciaal of overste van de jezuïeten in Argentinië. Hij werd opgevolgd door… Dries (Andrés) Swinnen.

(lees verder onder de foto)

Het echtpaar Swinnen-Verstraete had bij het vertrek naar Argentiië drie kinderen. Er zijn er nog vijf bijgekomen. © gf

Beiden zijn ook novicemeester geweest. Hij is nu 83 en woont nog altijd in Argentinië en is nog verbonden aan het Instituut Sagrada Familia in Córdoba, waar hij gedoceerd heeft. Hij is ook rector geweest van de universiteit van Córdoba.

Van de acht kinderen – die allen Vlaams opgevoed zijn en Nederlands geleerd hebben – zijn er nu nog maar drie in leven. Naast Dries zijn dat broer Piet (Pedro) die ook jezuïet is en zus Mietje. Deze laatste keerde zelfs uit Argentinië terug, was klinisch psychologe en trouwde met een Belgische professor (die twee jaar geleden gestorven is).

Operaties

Zij woont nu in Waals-Brabant en heeft toch haar Nederlands wat verleerd. Wat zij zich herinnert: “Dries en de huidige paus waren vele jaren vanaf hun noviciaat dicht bevriend. Ook ‘moemoe’, onze moeder, en moeder Bergoglio waren vriendinnen. Later zijn hun contacten wel wat vertroebeld door de politiek… Ik denk eind jaren zeventig.

“Maar één keer is mijn broer samen met de huidige paus Franciscus en een derde jezuïet hier bij ons in Piétrebais ’s middags komen eten. Dries is ook eens bij een bezoek door koningin Fabiola op het paleis uitgenodigd om de mis op te dragen. Hij is ook uitgenodigd geweest in Rome toen Jorge Bergoglio tot kardinaal werd aangesteld. Momenteel heeft Dries wat gezondheidsproblemen. Hij is onlangs geopereerd en er moet nog een operatie volgen.”