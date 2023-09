Drie boeddhistische verenigingen in Kortrijk slaan de handen in elkaar: “Drie avonden, drie perspectieven”

Drie boeddhistische verenigingen in Kortrijk slaan de handen in elkaar en organiseren drie lezingen over het boeddhisme, telkens op woensdagavond 20 en 27 september en 4 oktober. “In deze uitdagende tijden kunnen de praktische richtlijnen en de kernwaarden van het boeddhisme iedereen ondersteunen om meer evenwicht te vinden.”

De drie deelnemende verenigingen ‘Yo E An’ (Shingon boeddhisme), ‘Brug der Wijsheid’ (Tibetaans boeddhisme) en ‘Butsugyo’ (Zen boeddhisme) laten ons de wijsheid en de rust van het boeddhisme ontdekken op drie avonden met drie verschillende lezingen, elk vanuit hun perspectief.

“De verschillende stromingen focussen misschien wel op andere accenten, maar onze filosofie hebben we gemeen”

“Op die manier willen de organisatoren bijdragen aan een hoopvolle en geweldloze ontwikkeling van zichzelf en de wereld om zich heen”, vertelt Chantal Verspaille, voorzitter van Brug der Wijsheid. “Hoewel we afzonderlijk al veel activiteiten hebben georganiseerd in Kortrijk is dit samenwerkingsverband uniek. De verschillende stromingen focussen misschien wel op andere accenten, maar onze filosofie hebben we gemeen: breng geen schade toe aan jezelf noch een ander en stel positieve handelingen voor jezelf en de ander”, legt Chantal uit.

Op 20 september biedt Shaku Jinsen (Shingon boeddhisme) een inzichtelijk overzicht van de belangrijkste basisideeën die het boeddhisme door de eeuwen heen hebben gevormd en hoe deze waarden ons kunnen begeleiden in het huidige tijdperk. Op woensdag 27 september volgt een lezing van Lama Zeupa (Tibetaans boeddhisme). Hij leert je de kunst van loslaten en hoe vasthouden aan oude gewoontes geluk en vernieuwing belemmert. Tot slot volgt op 4 oktober Kosan Konrad Maquestieau (Zen boeddhisme) met een lezing over ‘ahimsa’, of geweldloosheid, een kernconcept in het boeddhisme dat geweld ziet als een obstakel voor persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling.

De lezingen gaan telkens door van 20 tot 22 uur in VC Mozaïek (Overleiestraat 15a, Kortrijk), de deuren gaan open vanaf 19.30 uur. Per avond betaal je 10 euro of 20 euro voor de hele reeks. Op voorhand reserveren in niet nodig.