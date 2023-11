Dit weekend Sint-Hubertusviering en Te Deum

Op zondag 12 november vindt in de centrumstad de traditionele Sint-Hubertusviering plaats. Aansluitend op de viering is er de zegening voor paarden en ruiters. Ook andere huisdieren en hun baasjes zijn welkom. Vanaf 8.45 uur kan met de hond worden gewandeld. Op diverse plaatsen vertrekken verschillende wandelingen. Info in inschrijven kan via melisse.verhamme@sport.vlaanderen.

Om 10.30 uur vindt de eucharistieviering plaats in de dekanale kerk, dit jaar samenvallend met het Te Deum naar aanleiding van Koningsdag. Om 11.45 uur vindt de zegening van de dieren plaats. (PPW)

Info: www.waregem.be, 056 62 12 11 en info@waregem.be