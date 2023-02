Dit jaar worden weer vier kerken ontwijd in West-Vlaanderen

Parlementslid wil burgers betrekken bij herbestemming kerken

Van uitkijktoren tot feestzaal: heel wat ontwijde kerken kregen in onze provincie al een nieuwe functie. Dat gebeurt volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) het best in overleg met de buurt. “Via dialoog met de inwoners is het mogelijk om de juiste neven- en herbestemming voor vroegere kerkgebouwen te bepalen. Waar mogelijk is een blijvende gemeenschapsfunctie zoals een bibliotheek, buurtpunt of kinderopvang ideaal”, zegt hij.

Op vraag van het parlementslid uit Wingene werden subsidies voorzien voor steden en gemeenten die burgers betrekken bij de her- en nevenbestemming van kerken. “Ik ben tevreden dat de gemeente- en stadsbesturen vanuit Vlaanderen steun krijgen bij de belangrijke opdracht om een nieuwe toekomst te geven aan deze waardevolle gebouwen”, stelt Brecht Warnez. “Kerkgebouwen vormen vaak een symbool voor de gemeenschap die eronder woont, waar mensen elkaar ontmoeten. Die functie kan zeker blijven bestaan, los van religie.”

Wat de komende jaren moet of kan gebeuren met kerkgebouwen, die vaak een centrale plaats innemen in de woonkern, wordt door lokale besturen in een kerkenbeleidsplan gegoten. Elke gemeente is verplicht zo’n plan op te stellen tegen 2026. Opvallend: in onze provincie zijn er nog 17 gemeenten zonder dergelijk plan. Daarmee hinken we achterop in Vlaanderen. “Dit betekent niet dat er in die gemeenten niets beweegt rond de toekomst van hun kerken. Vaak is een traject lopende. Het is niet belangrijk om snel-snel die plannen op te maken, maar door een ruim overleg te komen tot gedragen oplossingen”, besluit Warnez.