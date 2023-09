Diaken Knockaert nu ook coördinator van pastorale eenheid De Bron Lauwe-Rekkem

Met een plechtige aanstellingsviering in de Sint-Bavokerk werd diaken Steven Knockaert (55) gehuldigd als de nieuwe coördinator van de pastorale eenheid De Bron Lauwe-Rekkem. De diaken van Lauwe en Rekkem volgt in die functie Chris Deconinck op, die recent afscheid nam als pastoor.

Vicaris Marc Steen ging voor in de viering – in de volle kerk – die werd opgeluisterd door het Sint-Bavokoor van Lauwe. Steven Knockaert had het even moeilijk toen hij het in zijn dankwoord over zijn naasten had. “Een bijzondere dankjewel aan mijn vrouw, die me altijd ondersteunt en altijd tijd maakt om begripvol te luisteren”, weerklonken de emoties in zijn stem.

Ook zijn ouders, kinderen en familie dankte hij omdat ze een grote steun betekenen voor hem. “Jullie broer is er ook bij, hij kijkt en luistert nu naar ons”, betrok hij zijn in 2007 overleden zoontje Robbe in het dankwoord. Wat volgde, was een warm applaus van de hele kerk.

Ex-biker

Het Sint-Bavokoor had een mooi eerbetoon in petto voor de nieuwe coördinator. “Toen Steven hier in 2018 diaken werd, waren er eerst bedenkingen over de ex-metselaar, ex-biker en ex-langharige. Maar al gauw bleek hij een mens met het hart op de perfecte plaats”, speechte koorlid Milenka Samoy.

“Hij was onmiddellijk bereid om het voorzitterschap van het Sint-Bavokoor op zich te nemen. Sindsdien is hij onze grootste groupie. Hij bewierookt onze zangtalenten onophoudelijk en we mochten al meermaals onze promotie als engelen ontvangen. Met hem kregen onze parochie en het koor een stevige fundering. Het is een goede keuze om hem aan te stellen als coördinator en verder te laten bouwen aan de parochie.” Als afsluiter zong het koor nog een huldelied voor hun voorzitter.

Diaken Steven Knockaert krijgt er dus voortaan een extra taak als coördinator bij, maar dat ziet hij helemaal zitten. “Het blijft haalbaar dankzij de hulp van priester Chris Deconinck. Hij blijft verder meehelpen, maar de eindverantwoordelijkheid ligt nu wel bij mij”, reageerde hij na afloop van de viering.