Diaken Davy Verkestbenoemd tot jongerenpastor

Het gaat snel voor diaken Davy Verkest (42) uit de Paanderstraat. Op 15 oktober 2017 werd hij door bisschop Lode Aerts tot diaken gewijd in de Sint-Amanduskerk in Meulebeke. Na twee jaar activiteiten op de Paanders in de Pastorale Federatie Elisabet kwam hij op 1 september 2019 in dienst bij deken Filip Callens en de Pastorale Eenheid Sint-Jacob Tielt/Pittem die de liturgische dienst waarneemt over acht kerken.

Op 1 januari 2023 kreeg Davy er nog een opdracht bij. Hij werd aangesteld door de bisschop tot jongerenpastor in het decanaat Tielt. “Deze nieuwe taak binnen de Kerk is het gevolg van het synodaal proces dat jongeren een stem wil geven in ons bisdom. Bedoeling is dat er in totaal in het bisdom 10 jongerenpastors benoemd worden. Momenteel ben ik de derde in de rij. Onze opdracht bestaat uit contacten te leggen en op weg te gaan met jeugdbewegingen en jongerengroepen in de verschillende eenheden van het decanaat Tielt. Ik word dus een verbindingsfiguur tussen wat leeft in die groepen en de beleidsploeg van de bisschop.

“Tot mijn takenpakket behoort ook de verschillende groepen kennis laten maken met de boodschap die het Evangelie uitstraalt. Ik ben er me ten volle van bewust dat deze opdracht in het huidig tijdskader niet makkelijk zal zijn maar jongeren zijn nu eenmaal de toekomst van de Kerk. Ik heb dan ook met volle instemming ‘ja’ gezegd op de vraag van bisschop Lode.”

Vijfstappenplan

“De creatie van jongerenpastor is ook niet over één nacht ijs gegaan. Op vraag van onze paus werd in 2019 beslist om de jongerenpastoraal tot stand te laten komen door samen op weg te gaan. Er werden dan ook meer dan 10.000 jongeren bevraagd in middelbare scholen hoe ze staan tegenover de Kerk en kerkelijke instellingen. Na deze luisterfase werden 22 concrete verwachtingen uitgeschreven die op hun beurt in een vijfstappenplan verwerkt werden: kom naar ons toe, laat ons beleven, wees eigentijds, geef ons vorming en geef ons een plek. Ondertussen zijn we al druk in de weer als coördinator van de vormselwerking. We hebben 90 vormelingen en we zijn van plan om dit jaar ook eens een ‘terugkommoment’ voor vormelingen te organiseren. We gaan ons ten volle inzetten voor deze bijkomende uitdaging.” (LB)