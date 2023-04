Diaken Davy (43) neemt met pijn in het hart afscheid van Paanderskerk in Meulebeke: “Ik was hier misdienaar, ben er getrouwd en heb er mijn kinderen gedoopt”

Een stukje geschiedenis op de wijk De Paanders in Meulebeke verdwijnt, nu de Onbevlekt-Hart van Maria-kerk er definitief dicht moet. Spijtig voor de parochianen die nauw verbonden zijn met de plek, maar in het bijzonder voor diaken Davy Verkest (43). Hij leidde er niet alleen doopsels, huwelijken en begrafenissen in goede banen, maar stond er zelf met zijn vrouw voor het altaar en liet er zijn kinderen dopen. De er naast gelegen school krijgt nu de kans de vrijgekomen ruimtes in te palmen. Wat ze er mee van plan is, lees je hieronder.

Het kenmerkende torentje is al jaren een vertrouwd gezicht op de Paanders in Meulebeke. “Dat blijft weliswaar staan, maar toch zal het voor veel wijkbewoners raar doen dat er hier geen erediensten meer plaatsvinden”, vertelt Davy Verkest. Vijf jaar geleden werd hij tot diaken gewijd en mocht hij er veel religieuze plechtigheden in goede banen leiden. “Maar mijn geschiedenis met deze plek gaat veel verder terug”, zegt hij. “Als kind was ik hier misdienaar, later werd ik er lector. Ik heb er mijn eerste en plechtige communie gedaan, heb er mijn jawoord aan mijn vrouw gegeven en mijn (groot)ouders zijn er te grave gedragen.”

Tweede thuis

Davy was jarenlang postbode in de wijk. In 2017 werd hij er tot diaken gewijd. “Iets wat ik nog twee jaar combineerde met mijn andere job, tot ik voltijds actief voor de parochie werd”, zegt hij. “Sindsdien heb ik hier talloze doopsels, communies, huwelijken en begrafenissen in goede banen geleid. Deze kerk was mijn tweede thuis. Ze is als het ware een deeltje van mezelf geworden. Ik heb het dan ook zeer moeilijk met dit noodgedwongen afscheid. De voorbije week heb ik geen oog dicht gedaan en op de laatste eucharistieviering heb ik het niet droog gehouden. Dit raakt me tot in het diepste van mijn ziel.”

Resultaat van denkoefening tussen gemeente en bisdom

Dat de kerk dicht moet is het resultaat van een denkoefening tussen de gemeente en het bisdom. Wellicht volgend jaar volgt nog de sluiting van de Sint-Antonius van Padua-kerk op de wijk ’t Veld op de grens met Ardooie. Op langere termijn zou ook de kerk in Marialoop verdwijnen, tot enkel de Sint-Amanduskerk in het centrum overblijft. “De Paanderskerk kwam als eerste aan de beurt omdat ze de ‘jongste’ was”, zegt Davy. “Ze ontstond als kapel bij het klooster van de Zusters van het Geloof en ging later als noodkerk functioneren. In afwachting van de bouw van een definitieve kerk, die er nooit gekomen is. Toen de zusters hier in 2006 weg trokken, gaven ze het gebouw in erfpacht. De laatste jaren vond hier nog om de twee weken een viering plaats. Daar kwamen nog zo’n dertigtal gelovigen op af. Veel is dat niet, maar op andere vlakken was het hier wel altijd druk. Vorig jaar hadden we hier nog 32 doopsels. Dat zijn er meer dan in de hoofdkerk. Mensen kwamen dan ook vanuit de hele gemeente naar hier voor zo’n gebeurtenis. Waarom? Ik ben iets jonger en hanteer een andere stijl dan mijn collega’s. Misschien speelde dat mee.”

Eetzaal en polyvalente ruimte voor Paanderschool

Naast de kerk ligt de Paanderschool en die mag straks een nieuwe invulling aan de kerk geven. Omdat ze al langer met plaatsgebrek kampt, zijn er plannen om, deels met Vlaamse subsidies, de kerk te verbouwen tot eetzaal en polyvalente ruimte. Er komt een keuken en het dak, de vloer en ramen worden vernieuwd. “De kerkstoelen kregen ondertussen een nieuw plekje in naburige kerken”, weet Davy.

”De kruisweg gaat dan weer naar een religieuze gemeenschap in Frankrijk die de zusters goed kennen. Het Mariabeeld buiten blijft wel behouden, als herinnering. Een kleiner beeldje boven de ingang neem ik mee, als aandenken wat hier was. Zelf blijf ik aan de slag als diaken in de pastorale eenheid Sint-Jacob in Tielt en Pittem, maar ik zal altijd met een warm hart en met weemoed aan de Paanderskerk terugdenken”, besluit de diaken.