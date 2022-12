Deken Danny Bossuyt gehuldigd

Het was druk bij Danny Bossuyt in de Oude Paanderstraat. Ongeveer 200 collega’s land- en tuinbouwers waren om 14.30 uur op de afspraak voor de koffietafel die Danny en Sabine hadden klaargezet. Om 18 uur volgde dan een eucharistieviering en om 19.30 uur tekenden 150 personen present voor het avondfeest in het OC Vondel. Op de foto zien we deken Danny Bossuyt met zijn echtgenote Sabine Van Overbeke, dochter Fien, zonen Michiel en Jasper, de leden van het bestuur Landelijke Gilde, burgemeester en schepenen.