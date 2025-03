De Zinzoekers spreken over vasten met God en Allah

De Zinzoekers waren te gast in de vrije basisschool van Langemark waar ze op uitnodiging van het Davidsfond een gespreksavond hielden rond het thema ‘vasten met God en Allah’. Priester Geert Dedecker en de woordvoerder van de Kortrijkse moskee Yassin El Attar kwamen hun gebruiken toelichten in een dialoogavond. Verder waren er ook getuigenissen van Adel Derdaele, Aman Mohammadi, Marthe Peene en Abdel Hamidi over hun vasten- en ramadanbeleving. Op de foto zien we van links naar rechts Marthe Peene, Yassin El Attar, Greet Gaeremynck, Abdel Hamidi, Aman Mohammadi, Christine Baelde, Geert Dedecker, Karolien Lowagie, An Verhalle, Adel Derdaele, Josiane De Kock en Peter Peene. (foto RB)