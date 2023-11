De laatste zusters vertrokken uit de Sint-Jozefskliniek: “Ze deden meer dan een fulltime job”

Vier zusters van Maria die nog in de gemeenschap in de Sint-Jozefskliniek woonden zijn in september en oktober definitief verhuisd naar Ingelmunster. “Na bijna 100 jaar kwam er nu een einde aan het wonen van de zusters binnen de kliniek”, zegt algemeen overste zuster Linda Meire. “Al die jaren bouwden de zusters, samen met bestuur, directie, dokters en personeel, een warme professionele zorg uit in de regio Izegem.”

In België zijn er nog 36 zusters van Maria. “29 van hen zijn al boven de 80 jaar”, zegt zuster Linda. “In het klooster in de Sint-Jozefskliniek verbleven vroeger een 30-tal zusters, nu waren we maar met vijf zusters meer. Zuster Consolata (97) werkte als vroedvrouw, zuster Christilla (92) als verpleegkundige en op de dienst consultaties interne, zuster Lidwine (92) op de pediatrie en zuster Adelheid (92) bij begeleid wonen, SaMENSpel en ziekenbezoek. Die zijn nu allemaal naar de gemeenschappen in Ingelmunster verhuisd. Als je zovele jaren in het ziekenhuis werkte en woonde is dat niet evident. Een andere keuze is er niet omdat het religieuze leven drastisch verminderd is in ons land. Overal sluiten gemeenschappen door de veroudering en het overlijden van zusters en omdat er zo goed als geen nieuwe roepingen meer zijn.”

Verhuis

Zuster Linda woont wel helemaal alleen nog in het klooster waar ze de hele verhuis regelt. “Vanaf 1 april van volgend jaar moeten die twee vleugels waar de zusters woonden ter beschikking staan van het ziekenhuis. Ikzelf werkte 26 jaar in het ziekenhuis waarvan zes jaar op kortverblijf en 20 jaar op cardio-pneumologie. In 2015 werd ik algemeen overste van de Congregatie Zusters van Maria en het is mijn hoofdtaak om de eenheid in de congregatie te bewaren tussen de 36 Belgische zusters, de 122 zusters uit de regio Congo en de 33 zusters uit Vietnam. Onze congregatie verblijft, behalve ikzelf, dan wel niet meer in het ziekenhuis, er werken er nog wel twee van onze zusters: zuster Rose Buyls op geriatrie en zuster Mia Derycke op chirurgie.”

Zuster Regina Vandaele is de grondlegster van het ziekenhuis en in Izegem heeft ze zelfs een straatnaam: het Regina Vandaeleplein. Zij startte in 1817 in een kleine woning in de Roeselaarsestraat een ziekendienst die in 1820 verhuisde naar een andere woning in dezelfde straat waar nu de noordgevel van het ziekenhuis is. De zusters vormden toen de ‘sociëteit der Dochters van Barmhartigheid’, die later de Zusters van Liefde werden genoemd. Pas veel later, in 1924, was er sprake van de Sint-Jozefskliniek. Op 28 januari van dat jaar werd een eerste kliniekgebouw met 55 bedden en een operatiezaal ingehuldigd. In 1954 fusioneerden de Zusters van Liefde met de Zusters van Maria van Ingelmunster. In 1979 opende de kliniek een grote vleugel met zes verdiepingen en daarna is het ziekenhuis blijven groeien, onder andere onder impuls van algemeen directrice zuster Immolata Vandelannoote en toenmalig directrice nursing zuster Magda Vanmarcke. Veel eminente dokters gaven hier het beste van zichzelf. In het jaar 2000 werd de uitbating van de Sint-Jozefskliniek een aparte vzw met een raad van bestuur onder leiding van Marleen Delaere en een directie met achtereenvolgens Marc Desmet, Roger Duyck en nu Bernard Ceriez.

Band blijft bestaan

De zusters toonden in die bijna 100 jaar een grote inzet in het ziekenhuis. “Ze deden meer dan een fulltime job in het ziekenhuis, combineerden die met hun gemeenschaps- en gebedsleven. Nu de zusters weg zijn, zal die band met het ziekenhuis toch blijven bestaan. Zuster Magda Vanmarcke zit nog in de beheerraad, ik in de algemene vergadering. En het christelijke aspect gaat niet verloren omdat er in plaats van de grote kapel een kleine bidplaats voorzien wordt, zoals er ook een kleine ruimte voorzien is voor andersdenkenden. En de pastorale dienst van het ziekenhuis is bemand door twee dames op wie de patiënten beroep kunnen doen”, zegt zuster Linda.

Voor zuster Linda Meire is de Sint-Jozefskliniek het klokhuis van de appel, van de andere voorzieningen die rondom haar zijn gebouwd: de school ‘De Stadsparel’, het kinderdagverblijf ‘Engelbewaarder’ en de dienst begeleid wonen ‘SaMENSpel’. (IB)