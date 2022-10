De Bremstruik mag drie weekends lang Westvleteren verkopen in Roeselare

Vanaf zaterdagnamiddag 19 november zullen de trappistbieren van Westvleteren gedurende drie weekends te koop zijn in de winkel van De Bremstruik. Er kan niet met (telefonische) reservaties worden gewerkt. Gewoon afkomen naar het winkeltje van het vroegere klooster in de Arme-Klarenstraat en aanschuiven. Al denkt men bij De Bremstruik niet dat het zo’n vaart zal lopen en men heeft al helemaal geen lange rij wachtenden tot aan de Sint-Michielskerk in gedachten.

“In de winkel van De Bremstruik verkopen we zinvolle kaarten met mooie boodschappen op, gelegenheids- en noveenkaarsen, religieuze artikelen zoals paternosters en heiligenbeelden maar ook confituren en zeepproducten die in abdijen worden gemaakt”, begint Monique Engels. Monique was beroepshalve administratief medewerker bij de dienst evangelisatie van het bisdom Brugge en werd na haar pensioen vrijwilliger bij De Bremstruik. Zij staat op maandagnamiddag in de winkel in het vroegere klooster van de Arme-Klaren. “Ik haal regelmatig leveringen af voor onze winkel in de abdij van Westvleteren. Toen we hier eens de hoofden bij elkaar staken om een manier te vinden om onze winkel een beetje meer bekendheid te geven, dacht ik meteen aan de abdij van Westvleteren. Ik heb de paters een vriendelijke mail gestuurd met de vraag of ze ons een beetje konden steunen. Ik kreeg zeer snel een mail terug met een positief antwoord. We mogen hun trappistenbieren in onze winkel te koop aanbieden. Dat is werkelijk uniek want de abdij van Westvleteren werkt niet met externe verkooppunten. Ze hebben bij mijn weten nog maar één keer een grote overeenkomst afgesloten met Colruyt toen de paters bouwwerken uitvoerden.”

Twee pakketten per klant

“Nu pakken wij op drie zaterdagen na elkaar uit met een verkoop van trappist. We doen dat in een degustatiepakket van drie trappisten: een blonde trappist van zes graden en twee bruine trappisten van acht en twaalf graden. Zo’n pakket zal vijftien euro kosten en dat is gelijkaardig als een pakket in De Vrede bij de abdij van Westvleteren. Nu betaal je in De Vrede vijftien euro voor twee trappistenbieren en een trappistenglas. Het hangt er immers ook van af wat de paters in voorraad hebben.”

“Een pakketje trappist van Westvleteren kost 15 euro bij ons”

“In De Bremstruik is het niet de bedoeling dat klanten twintig pakketten kopen. Per klant kunnen maximum twee pakketten per dag worden gekocht. We verkopen inderdaad slechts drie zaterdagen na elkaar de trappist van Westvleteren en doen dit niet iedere week. We denken dat dit een ideaal eindejaarsgeschenk kan zijn.”

“We doen dit in de eerste plaats om onze winkel meer bekendheid te geven”, neemt José De Brouwere, bestuurder van De Bremstruik, over. “We zijn niet zichtbaar aan de straatkant en alle beetjes helpen om de mensen hun drempelvrees te laten overwinnen. Bovendien zal deze actie ook een grote financiële steun betekenen om de zware energie- en herstellingskosten aan het klooster te helpen betalen.”