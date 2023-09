Dakwerken Sint-Jan-Baptistkerk op wijk Ons Dorp zijn gestart: “Isolatie weegt zwaar door in het kostenplaatje”

Op de wijk Ons Dorp in Menen staat de Sint-Jan-Baptistkerk, in de volksmond beter gekend als de Sint-Janskerk, sinds kort in de steigers. Het dak van de kerk is dringend aan herstelling toe. De huidige leien dakbedekking wordt vervangen door zwarte dakpannen en de dakgoten worden vernieuwd. In één moeite door wordt het dak ook van isolatie voorzien.

De modernistische Sint-Janskerk uit 1963, een constructie van staal, beton en betonglas, is een ontwerp van architect Jozef Lantsoght, die ook de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk in Koksijde tekende. Met haar 60 jaar is de kerk langs de Guido Gezellelaan nog een vrij jong kerkgebouw, maar toch eisen de jaren reeds hun tol.

“De werken zijn broodnodig, want het is niet meer te doen in de kerk. Het dakgebinte is weliswaar nog in goede staat, maar met de dakbedekking is het pover gesteld. Het regent binnen, met als gevolg dat soms stukjes plafond naar beneden dwarrelen”, zegt voorzitter Rik Vandamme van de Kerkraad Sint-Jan de Doper Menen. “De aannemer zal het dak isoleren, de oude leien vervangen door nieuwe dakpannen en ook de dakgoten aanpakken.”

Het kerkbestuur kan voor het nieuwe dak rekenen op subsidies van Erfgoed Vlaanderen, maar dat geldt niet voor de dakisolatie. “Isoleren is vrij duur en weegt erg zwaar door in het kostenplaatje. Gelukkig doet de stad een extra inspanning. Ze helpt niet alleen meebetalen voor het dak, maar ook voor de isolatie.”

450.000 euro stadssubsidie

De stad Menen keurde in 2020 een investeringstoelage van 300.000 euro goed voor het herstel van het dak van de Sint-Janskerk. “Maar sinds de energiecrisis is het ondenkbaar geworden om een dak te vernieuwen zonder het te isoleren. Het kan niet dat in de winter de hemel boven de kerk van Ons Dorp verwarmd wordt”, zegt schepen van Erfgoed en Kerkfabrieken Griet Vanryckegem.

En dus moest er met extra geld over de brug gekomen worden. “Vorig jaar werd met de kerkbesturen overeengekomen om te schuiven met budgetten. Beslist werd om 50.000 euro van de renovatiewerken van de Sint-Vedastuskerk aan te wenden voor de bijkomende isolatiewerken van de Sint-Janskerk. Daarna bleek dat er nóg eens 100.000 euro extra investeringstoelage nodig was om de isolatie te kunnen financieren. In juli besliste het college van burgemeester en schepenen om dat bedrag bijkomend te voorzien. In totaal zal de stad 450.000 euro bijdragen aan de renovatie van de Sint-Janskerk.”

“Als schepen van kerkbestuur wik en weeg ik alle uitgaven in overleg met de kerkbesturen. Ik hou rekening met de waardering van het kerkelijk patrimonium als waardevol erfgoed in stedelijk weefsel, naast de religieuze betekenis die vanzelfsprekend bij kerken hoort. Een kerktoren hoort natuurlijk bij onze typisch Vlaamse horizon. Ik ben voor onze stad zeker al verheugd met de herbestemming van de Sint-Franciscuskerk, die begin 2024 voor cultuur ingezet wordt. Voor alle kerkgebouwen in Menen, Lauwe en Rekkem wordt samen met alle kerkbesturen ook op lange termijn bekeken wat haalbaar en betaalbaar blijft”, aldus schepen Vanryckegem.

Kerk van het volk

Verwacht wordt dat de Sint-Janskerk vanaf het voorjaar weer regen- en windbestendig zal zijn. “De aannemer voorziet een 100-tal werkdagen om alles af te krijgen. Als er een begrafenis is, worden de werken even stilgelegd. Tijdens schoolmissen zal de aannemer stiller werken. Een volgend aandachtspunt in het beheersplan van de kerk zijn de glasramen, maar dat zal niet meer voor ons zijn”, aldus Rik Vandamme.

De parochie Sint-Jan Baptist Menen bestaat pas sinds 1957. “Er werden destijds honderdduizenden franken opgehaald voor de bouw van de Sint-Janskerk. Het is dan ook een kerk van het volk. Onze parochie vormt een hechte gemeenschap, die goed aan elkaar hangt. De mensen die elke zaterdag om 17 uur naar de mis komen, kennen elkaar goed en zijn vrienden”, besluit Rik Vandamme.