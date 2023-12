Confrater Eric Wouters ontvangt Zilveren Sint-Donatianuskruis

Tijdens de plechtige hoogmis voor Christus Koning in de kerk Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie werden drie nieuwe confraters van de gelijknamige orde officieel aangesteld. Confrater Eric Wouters ontving er het Zilveren Sint-Donatianuskruis voor zijn vele verdiensten binnen de orde en de kerk in het algemeen.

Op zondagmorgen 26 november vond in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie de plechtige hoogmis plaats ter gelegenheid van Christus Koning. Tijdens deze viering werden drie nieuwe confraters opgenomen in de orde O. L. V. Ter Potterie. Léonce Bekemans is professor economie en filosofie en ook Master in de Europese en Internationale betrekkingen. Hij werkte in verschillende Europese instellingen en universiteiten. Daarnaast werd ook Leen Vergote aangesteld als confrater. Deze geboren en getogen Roeselaarse, opgegroeid in een kroostrijk zelfstandigengezin, studeerde aan de hogeschool IPSOC orthopedagogiek en startte haar loopbaan bij Spermalie in Brugge waar ze werkte met dove autistische kinderen. Na een aantal jaar verlegde ze haar werkterrein naar het Lyceum Hemelsdale, waar ze werkt als leerlingenbegeleider. Leen Vergote is daarnaast sterk actief in de parochiewerking en het vrijwilligerswerk, onder meer bij welzijnsschakel Integraal. De derde nieuwe curator is Griet Gabriels, die afkomstig is uit het Oost-Vlaamse Lede maar al geruime tijd in Brugge woont. Zij studeerde farmacie aan de VUB in Brussel en is actief als afdelingshoofd binnen de inspectiediensten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. In haar vrije tijd luistert ze als blokfkluitiste regelmatig misvieringen op.

Bezinning

Eric Wouters, al 25 jaar confrater in de orde van de Potterie, was 38 jaar actief in het katholiek onderwijs als titularis van een retoricaklas en begeleidde jarenlang christelijke bezinningsdagen. Hij ontving het Zilveren Sint-Donatianuskruis voor zijn vele verdiensten binnen de orde en de kerk in het algemeen. “Ik heb 11 lezingen gegeven over exegetische thema’s en organiseer elk jaar een bezinning naar de abdij van Westvleteren. Daarnaast verzorg ik ook elk jaar een Mariahulde in de kerk van de Potterie”, zegt Eric Wouters. “De rode draad door mijn engagementen is mijn inzet voor meer religieuze diepgang in de beleving van ons christelijk geloof.”