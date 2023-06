Communiefeest voor leerlingen Prizma Onze-Lieve-Vrouwschool

Op zaterdag 3 juni deden de leerlingen van Prizma Onze-Lieve-Vrouw uit de Hendrik Consciencestraat hun eerste communie in de Sint-Amandskerk. Om 15 uur zaten volgende leerlingen uit klas 1A van juf Sabine Descheemaeker in deze misviering: Victor Beyaert, Zelda Derneilliez, Elena Duyck, Eloise Fraeye, Gaston Gunst, Tiebe Lesenne, Margaux Naert, Loes Olivier, Mila Vael, Marthe Vandekerkhove, Marlies Velghe, Louis Verbeke, Bente Verhaeghe en Mathis Witdouck. Ook de leerlingen van klas 1B van juf Elien Van Raepenbusch waren present: Amélie Braekevelt, Cilou Braem, Stan Coucke, Elise Debeuf, Michel Dejaeghere, Phéline Dernilde, Victor Ghesquiere, Sofia Jimenez Suarez Ashly, Grace Kins Saralva De Rocha Lucia, Babette Lefere, Neal Mestdagh, Ellis Mussely, Emma Storme, Mathis Vanacker en Wout Wanzeele. De directeur is Bruno Six. (Patrick D./foto FODI)

