Communiefeest voor leerlingen De Wingerd, De Zon en Het Wonderbos

Op zaterdagvoormiddag 3 juni had in de Sint-Amandskerk de eerstecommunieviering plaats voor de leerlingen van de scholen De Wingerd, De Zon en Het Wonderbos. In De Zon in de Oostrozebekestraat deden volgende leerlingen hun eerste communie: Emily Van Kelst-Hemeryck en Noa Vandenheede. De klasjuf is Maxime Verthé, de godsdienstleerkracht Nicky Depypere en de directeur is Saïdja Hellebuyck. De kinderen van De Wingerd in de Schoolstraat zijn: Lex Callens, Amber De Backere, Tess Debouver, Nathan Debouverie, Ziva Depla-Bossuyt, Johanna De Rynck, Alice D’hoop, Alberic Gevaert-Baplue, Moira Gevaert-Baplue, Jérôme Goegebeur, Ian-Mason Molenaers, Beau Vandecasteele en Tess Vandewege. De directeur is Lucie Vanderper, de klasleerkracht Stijn Dewitte en de godsdienstleerkracht Joyce Stoffijn. De communicanten van Het Wonderbos uit de Jan Breydelstraat: Anne Leon, Abigail Forré, Tommaso Geracitano, Jamaica Loosvelt, Robbe Pattyn en Auke Van Eenooghe. De directeur is Evy Becquart, de klasleerkracht is Veerle Van Robays en de godsdienstleerkracht is Joyce Stoffijn. (Patrick D./foto FODI)