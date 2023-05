Buurtbewoners bidden weer rozenkrans aan kapelletje Gentstraat

Buurtbewoners van de Gentstraat, Kortestraat en Oude Diksmuidse Boterweg in Meulebeke zijn begin mei weer samengekomen om de rozenkrans te bidden aan het kapelletje van André Bostoen. Diaken Davy Verkest leidde de plechtigheid.

Buurtbewoner Geert Debouver:” Het kapelletje werd in 1949 op initiatief van André Bostoen opgericht. Zijn vrouw zorgde er jaren voor dat er in mei bloemen stonden. Die taak werd later overgenomen door Leona Minne, Wilfried Debouver en nu Lieve Desplenter. In 2001 werd het kapelletje, dat aan renovatie toe was, afgebroken en herbouwd. Frans Tyberghien, Herman Verhoye, Omer De Smet, Leona Minne, Maurits Depypere en ikzelf namen daarbij het voortouw. Op 8 mei 2002 werd het nieuwe kapelletje ingewijd.” (LB)