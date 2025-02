Brugse pauskenner Tom Zwaenepoel: “Ik vrees dat zijn bezoek aan ons land zijn laatste reis was”

Wie met meer dan gewone belangstelling de gezondheidsbulletins van de zieke Paus Franciscus volgt, is Bruggeling Tom Zwaenepoel. Hij ging al zes keer in audiëntie bij de Paus en hoopt hem met Pasen in Rome terug te zien: “Ik vrees dat zijn bezoek aan ons land zijn laatste reis was.”

Bruggeling Tom Zwaenepoel (55) is docent Duits aan de Universiteit Gent en aan de Abdijschool van Zevenkerken in Sint-Andries. In 2023 gaf Lannoo nog zijn boek ‘Tegen de stroom in’ uit, een evaluatie van tien jaar pausschap. “De laatste keer dat ik de paus ontmoet heb, was op 26 september 2024 in de basiliek van Koekelberg in Brussel. Toen heb ik even in het Duits kunnen praten met Paul Franciscus. De kans is groot dat het bezoek aan ons land zijn laatste reis was”, aldus Tom Zwaenepoel, die vorig jaar in Rome een exemplaar van zijn boek aan de paus mocht afgeven.

Transparantie

De Brugse germanist volgt de gezondheidsbulletins van het Vaticaan op de voet: “Ik stel vast dat het Vaticaan voor het eerst heel open is en correcte medische informatie geeft over de gezondheidstoestand van de paus. Ik ben er zeker van de Paus Fransiscus dat zelf geëist heeft. ‘t Was ooit anders, herinner u dat we pas vijf maanden na het overlijden van paus Johannes Paulus II details te horen kregen over zijn doodsoorzaak.”

“Transparantie is het sleutelwoord van Paus Franciscus’ pontificaat. Bijgevolg krijgen we elke avond stipt om 19.30 uur een kort medisch bulletin en ‘s morgens wordt gecommuniceerd over hoe de paus de nacht doorstaan heeft. Wat mij opvalt, is dat Paus Franciscus op veel medeleven kan rekenen. Want toen hij nog gezond was, kreeg hij heel wat kritiek te verduren. Vaak terecht, soms ook onterecht. Ik heb de indruk dat velen overal ter wereld respect hebben voor deze 88-jarige paus.”

“Zeker in Italië, dat geen koning heeft, is de paus razend populair. Je kunt het vergelijken met de populariteit van Koning Filip en Koningin Mathilde bij ons. De paus is het gespreksonderwerp nummer één in Rome. Premier Meloni is enkele dagen geleden nog op bezoek geweest en heeft hem het beste toegewenst in naam van het Italiaanse volk.”

Autobiografie

“Enkele weken geleden is zijn autobiografie verschenen. Ik heb die gelezen. ‘Hoop’ is de rode draad door dat boek. Paus Franciscus is in zijn leven vaak geconfronteerd met ziekte en lijden. Als je dat boek gelezen hebt, herken je veel en begrijp je de symboliek achter vele recente daden van de paus.”

“Dat hij op kerstavond in een rolstoel de deur van de Sint-Pietersbasiliek in Rome opende, is veelbetekenend. Net als het feit dat hij de gelovigen, vraagt om voor hem te bidden. De laatste mis die hij opdroeg, was voor zijn veiligheidsdiensten. Heeft dat ook een symbolische waarde?

“In zijn autobiografie schrijft hij dat hij zelf zal ontslag nemen, als hij te zwak geworden is. Zal hij dat nu effectief ook doen? De kardinalen spreken elkaar tegen. Er wordt in het Vaticaan al volop gespeculeerd over zijn opvolging. Het is nog wachten of de medicatie aanslaat. De kans is reëel dat hij overlijdt. Ook als hij levend het ziekenhuis kan verlaten, zal hij het veel rustiger aan moeten doen.”

Koppig

“Maar hij is een koppig man, hij luistert niet altijd naar zijn raadgevers. Hij is erg gevoelig voor longaandoeningen en toch heeft hij deze winter anderhalf uur de koude getrotseerd op het Sint-Pietersplein. Kwatongen beweren dat hij het zelf gezocht heeft. Ik noem hem liever de paus van de verrassingen.”

“Het loodzwaar programma van het Heilig Jaar heeft veel van hem gevergd. Voor zijn medische problemen krijgt hij cortisone, waardoor hij er opgeblazen uit ziet. Ik hoop dat hij het overleeft, ik ben tijdens de paasperiode in Rome en heb al met succes een nieuwe audiëntie aangevraagd”, aldus Tom Zwaenepoel.