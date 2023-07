Brugse Magdalenakerk krijgt nieuwe look: “We proberen de hemel een stukje dichter bij ons te brengen”

In Brugge werd dit weekend de nieuwe invulling en inrichting van de Magdalenakerk voorgesteld. ‘Madeleine in Brugge – A little piece of heaven’, luidt nu de naam en slagzin voor deze kerk waar op een alternatieve manier rond spiritualiteit wordt gewerkt.

In het jaar 2002, niet toevallig het jaar van Brugge Culturele Hoofstad kreeg de Magdalenakerk een alternatieve invulling. Hoewel de kerk niet ontwijd werd, werden er niet langer op regelmatige basis eucharistievieringen georganiseerd.

De vzw Yot, die werkt vanuit de vlakbij gelegen pastorie, maakte er een plaats voor zingeving van die wel christelijke geïnspireerd is maar breder gaat dan het katholieke geloof. Daartoe werd ook de inrichting aangepast: hedendaagse kunst en moderne installaties werden geïntegreerd; met een grote schommel en een installatie met water als blikvangers. De kerk werd frequent opengesteld voor bezoekers en er vonden regelmatig lezingen, concertjes en andere evenementen met een link naar spiritualiteit plaats.

Nieuwe invulling

Nu, 21 jaar later, is voor de vzw Yot de tijd rijp voor een vernieuwde invulling en andere ‘look and feel’ voor deze kerk. In aanwezigheid van heel wat sympathisanten werd het nieuwe project zaterdagnamiddag voorgesteld. ‘Madeleine in Brugge – A little piece of heaven’, klinkt de nieuwe naam en slagzin.

“We gebruiken de naam ‘Madeleine’ omdat het zo is dat de Bruggelingen al jarenlang verwijzen naar deze kerk rondom de figuur van Maria Magdalena”, verduidelijke Koen Dekorte, de coördinator van vzw Yot.

“De slagzin ‘A little piece of heaven’ is in het Engels omdat we ons openstellen naar de wereld en draagt ook uit wat we betrachten: de hemel een stukje dichter bij ons brengen.” Ook over het nieuwe logo werd nagedacht. Het blauw verwijst naar de hemel, het rood staat voor passie en leven en het geel/oker naar het kerkgebouw.

“Ook de vrouwelijke figuur komt sterk naar voor want wij vinden het belangrijk om de vrouw een sterkere plaats te geven in de kerk”, aldus coördinator Koen Dekorte.

Passie

Tijdens een rondleiding in het heringerichte kerkgebouw viel alvast het portaal met grote spiegels en lusters met de gestileerde beeltenis van Maria Magdalena in het oog. In de eigenlijke gebedsruimte wordt de aandacht getrokken naar de kerkvloer met daarop in grote witte letters ‘what are we goïng to do with al this future?’ Verderop hangen vier grote witte banners waarop Maria Magdalena, ofwel ‘Madeleine’, zichzelf en de kerk die naar haar werd vernoemd voorstelt.

En ter hoogte van waar anders het altaar staat zien we een grote lichtinstallatie met neon en de woorden ‘kom passie’. “We verwelkomen dus de passie, de passie voor het leven en ook de ‘passie’ van christus in zijn laatste levensmomenten”, legde Koen Dekorte uit. “Maar tegelijk verwijzen we ook naar ‘compassie’, medeleven.”

De kerk is van nog tot december dagelijks toegankelijk van 13 uur tot 17 uur. Van januari tot maart is de kerk gesloten op dinsdag, woensdag en donderdag. Alle praktische info via https://www.yot.be/nl/home/5

