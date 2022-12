Brugse kerstmarkt heeft opnieuw een kerststal

Na enkele jaren onderbreking staat er opnieuw een kerststal op de kerstmarkt van Brugge. Het stalletje staat opgesteld op de Markt nabij het standbeeld van Breydel en De Coninck.

De gemeenteraadsfractie van N-VA drong bij monde van Pol Van Den Driessche al een tijdje aan op de terugkeer van een traditionele kerststal. “Wij knopen graag terug aan met deze traditie”, aldus voorzitter Dirk Vanhegen van het Brugs Handelscentrum (BHC), de vereniging die instaat voor de praktische organisatie van de kerstmarkt.

“De beelden in de kerststal – die ingericht werd in een leegstaande kerstunit – zijn eigendom van Davidsfonds Brugge maar ze worden beheerd en in bewaring gehouden door Myriam Bossu die ze ons nu ter beschikking stelt, waarvoor onze grote dank.”

Gezondheidsapotheek

Myriam Bossu baatte jarenlang met wijlen haar echtgenoot William Pauwels het oliebollen- en frituurkraam De Gezondheidsapotheek uit, waarmee ze op heel wat foren en markten stonden.

De kerststal bestaat dus uit de traditionele beeltenis van Jozef en Maria, de drie wijzen uit het Oosten en het kindje Jezus dat er niet eerder dan op kerstdag zelf zal bijgelegd worden.