Brugse bisschop Lode Aerts stelt nieuwe pastorale eenheid aan in Wingene

Op zondag 13 februari vond de officiële aanstellingsviering rond de nieuwe pastorale eenheid Sint-Augustinus plaats in de Sint-Amanduskerk van Wingene. Bisschop van Brugge Mgr. Lode Aerts ging de viering voor.

De nieuwe pastorale eenheid Sint-Augustinus Beernem- Ruiselede-Wingene bestaat uit 13 parochies en het gaat over parochies uit de gemeenten Beernem, Ruiselede en Wingene. Edouard Van Maele en Bart Malfait worden in solidum pastoor benoemd voor de nieuwe pastorale eenheid.

Edouard Van Maele is pastoor- moderator van de pastorale eenheid. Danny Vandenbroucke uit Wingene is als diaken voltijds verbonden bij de pastorale eenheid. Zuster Rita Kerckhof is voltijds parochieassistent en Thea Levrouw is deeltijds parochieassistent.

Daarnaast zijn er vier teamleden met Rita Patteeuw uit Wingene, Gerda Meulebrouck uit Ruiselede, Luc Gobert uit Oedelem en Joseph Mortier uit Beernem.

Lovende woorden

Op het einde van de indrukwekkende viering sprak burgemeester van Wingene Lieven Huys lovende woorden uit. “Een pastorale eenheid schept duidelijkheid en wij kunnen vanaf nu de hand reiken en samenwerken waar nodig en mogelijk.”

“Onze cultuur is historisch duidelijk geïnspireerd door de christelijke waarden. Als burgemeester wil ik ook niets liever dan met mijn bestuur het welzijn van onze burgers beveiligen en bevorderen. Jullie territorium overtreft het grondgebied Wingene.”

Flesje Augustinusbier

“Dertien parochies slaan de handen in elkaar met Sint-Augustinus als spilfiguur. De federatie Beernem wordt opgeheven, de pastorale eenheid Sint-Augustinus wordt gecreëerd volgens het bisschoppelijk discreet.”

Bisschop van Brugge Mgr. Lode Aerts ging de viering voor. Na de viering sprak hij de vele aanwezigen aan en iedereen kreeg een flesje Augustinusbier aangeboden.