Brief van Roger Vangheluwe is aangekomen bij de paus en wordt nu onderzocht: “Bisschop Lode Aerts hoopt dat alle titels worden afgenomen”

De brief die voormalig bisschop van Brugge Roger Vangheluwe (86) eind september verstuurde aan het adres van de paus is eindelijk goed aangekomen in het Vaticaan. “De pauselijke ambassadeur (Monseigneur Franco Coppola, red.) heeft inderdaad aangegeven dat de bevoegde diensten de brief ontvangen hebben en dat ze deze aan bestuderen zijn”, bevestigt Wim Vervaeck van bisdom Brugge.

Het was Antwerps bisschop Johan Bonny die bij Vangheluwe erop aandrong om een afstand te doen van zijn kerkelijke titels. Hij deed dat nadat de het misbruik in de Kerk pijnlijk bloot legde, ook de neef van Vangheluwe getuigde hierover in de docuserie. Vangheluwe besloot na het bezoek van Bonny een brief te sturen naar paus Franciscus. Wat er precies in de brief staat is niet bekend, ook niet bij de huidige bisschop van Brugge Lode Aerts. Hij ijvert alleszins al sinds zijn aanstelling voor slechts één duidelijke uitkomst:

“Bisschop Lode Aerts hoopt dat het Vaticaan de titel van bisschop en de wijding als priester afneemt van Vangheluwe. Hij betreurt het dat de wijding van een priester zo moeilijk ongedaan kan gemaakt worden, zelfs bij zulke ernstige feiten”, klinkt het bij bisdom Brugge. “Alle gelovigen zouden een verantwoordelijkheid moeten dragen binnen de Kerk, gewijd of niet gewijd. Maar ook al verliest Vangheluwe zijn titels, dan nog is het belangrijk dat hij zijn leven in afzondering verderzet.”

Of het zover zal komen, is niet duidelijk. De pauselijke ambassade in Brussel weet niet hoelang de ‘studie’ van de brief zal duren, maar hoopt alleszins dat er snel een beslissing wordt genomen.