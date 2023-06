Breughelkermis eert ‘paster’ Chris als Rekkems dorpsfiguur: “Ik ben de laatste pastoor”

Het vernieuwde Breughelcomité wist voor de 51ste editie van Breughelkermis op zondag 18 juni pastoor Chris Deconinck te strikken als dorpsfiguur, enkele maanden voor zijn pensioen. De ‘paster van Rekkem’ zei niet meteen ja, maar ging uiteindelijk toch overstag. “Uit dankbaarheid voor de Rekkemnaren. Want de voorbije 29 jaar heb ik veel gegeven, maar heb ik vooral veel teruggekregen van hen.”

Dat hij zondag gevierd wordt en een reuzekarikatuur krijgt, vindt Chris Deconinck (74) eigenlijk overbodig. “Als pastoor sta ik ten dienste van de mensen. Ik verlang niet om op een erepodium gezet te worden”, zegt hij.

Hoeve ter Kerkhove

Wel kijkt hij uit naar de eucharistieviering voor overleden dorpsgenoten, Breughelmedewerkers en dorpsfiguren, waarmee het dorpsfeest traditioneel begint. Komende zondag draagt hij de mis op ter hoogte van Hoeve ter Kerkhove ‘in een bijzonder breugheliaans kader’.

“Ik ben het nieuwe Breughelcomité dankbaar dat ze de traditie in ere houden om de kermis te starten met een misviering. De kermis is voor mij een dag van gezonde leute en van ontmoetingen: met mensen die ik elke dag zie, en met mensen die ik al lang niet meer gezien heb. Zelf ben ik graag onder de mensen. Ik zeg ook niet gauw neen tegen een aperitiefje of een glaasje wijn.”

Jeugddroom

Chris Deconinck (74) is afkomstig uit Mesen. Hij werd in 1975 gewijd tot priester en was 19 jaar lang godsdienstleraar en studiemeester in het Sint-Jozefscollege in Tielt. In 1994 werd hij pastoor benoemd in Rekkem.

“De bisschop stuurde me naar hier voor een periode van drie jaar. Het toeval wil dat Rekkem en Mesen met Sint-Niklaas dezelfde patroonheilige hebben. Ik kreeg meermaals de kans om op een andere parochie dienst te doen.”

Pastorale Eenheid

“Maar het bisdom luisterde ook naar wat ik wilde en dus kon ik hier blijven. Want ik heb mij hier altijd gejeund. Vooral de hartelijkheid en openheid van de mensen zijn me opgevallen. De meesten zijn recht voor de raap en zeggen eerlijk wat ze denken.”

“Sinds de oprichting van de pastorale eenheid De Bron Lauwe-Rekkem vijf jaar geleden, ben ik ook sterk opgenomen in de gemeenschap van Lauwe. Toen ik 12 jaar geleden aalmoezenier kon worden in AZ Delta Menen zag ik een jeugddroom in vervulling gaan. Destijds werkte ik in het ziekenhuis van Ieper om mijn studies te betalen. Toen al droomde ik ervan om ooit aalmoezenier te worden.”

Moeder begraven

Op 15 september zal Chris Deconinck eervol ontslag nemen als pastoor van de pastorale eenheid De Bron Lauwe-Rekkem. “Ik kan terugblikken op ongeveer 1.300 begrafenissen, bijna evenveel doopsels en zo’n 500 huwelijken. Ik kijk nog steeds met trots naar de mooi gerestaureerde Sint-Niklaaskerk. In dit gebouw heb ik veel vreugdevolle momenten beleefd, maar ik heb hier ook mijn moeder begraven.”

“Na mij komt er geen nieuwe pastoor meer en wordt diaken Steven Knockaert coördinator van de pastorale eenheid. Maar ik blijf wel in Rekkem wonen. Als gepensioneerd meewerkend priester zal ik blijven helpen waar ik kan”, besluit de pastoor.