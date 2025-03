Bredene werkt aan Kerkenbeleidsplan: “Twee van de drie kerken zullen op termijn verdwijnen”

Tegen juni 2025 moet elke gemeente een Kerkenbeleidsplan klaarhebben waarin ze aangeeft welke kerken behouden blijven en welke eventueel een andere bestemming moeten krijgen. “In Bredene zullen twee van de drie kerken op termijn verdwijnen en zal enkel de Sint-Rikierskerk als gebedsplaats overblijven”, licht schepen Kelly Spillier al een tip van de sluier.

Op 18 maart zit schepen van Levensbeschouwingen Kelly Spillier (Vooruit) samen met de vertegenwoordigers van het centraal kerkbestuur om hun visie over de toekomst van de Sint-Rikierskerk (Dorp), Sint-Jozefskerk (Sas) en de Sint-Theresia van het Kind Jezuskerk (Duinen) te aanhoren. “Er is al min of meer een consensus dat twee van de drie kerken op termijn zullen verdwijnen of een andere bestemming krijgen. Het is nu aan ons om na te gaan wat kan en wat niet”, gaf Spillier vorige week te kennen.

Bisschop beslist

“De drie Bredense kerken maken vandaag deel uit van de pastorale eenheid Galilea, waartoe ook de Sint-Antoniuskerk op de Vuurtorenwijk behoort. In het centrale kerkbestuur van Bredene zijn de drie kerkraden van de respectieve parochies ondergebracht. Het is dit kerkbestuur dat in overleg gaat met het gemeentebestuur”, licht Gilbert Vanleenhove (lid van het kerkbestuur) toe. Vanleenhove beklemtoont dat hij achter de visie staat om het aantal kerken in Bredene te beperken. “Het bestuursteam van de pastorale eenheid Galilea heeft de keuze gemaakt om het aantal kerken op de gemeente te beperken. Het is echter de bisschop die zal bepalen welke kerken behouden worden en welke een herbestemming krijgen of verdwijnen. We hebben er momenteel eigenlijk maar twee meer nodig. De Saskerk krijgt vandaag het laagste aantal praktiserende gelovigen over de vloer. Dan is het logisch dat er eerst in die richting wordt gekeken. Het kerkgebouw is, zo werd enkele jaren geleden vastgesteld, aan het verzakken, de verlichting en verwarming zouden vervangen moeten worden… Ik begrijp best dat je niet langer alle Bredenaars kunt vragen via de gemeentelijke begroting bij te dragen aan de kosten van de drie kerken wanneer het aantal praktiserende gelovigen alsmaar daalt. Dat betekent trouwens niet dat er steeds minder gelovigen zijn. Maar de mensen trekken nu eenmaal minder naar de kerk. En de Saskerk openhouden omdat er vier keer op een jaar een grote uitvaartplechtigheid is, lijkt me niet te verantwoorden.”

Haalbaar

Vraag is echter: wat is haalbaar? “Je bewandelt op weg naar een oplossing best het pad van de voorzichtigheid”, meent Vanleenhove. “Een kerk heeft voor heel wat mensen immers nog een betekenis, het is een ijkpunt op de gemeente, een verwijzing naar het boven-dimensionele én ook niet-gelovigen vinden hem vaak van landschappelijk belang.” Om een kerk een andere bestemming te geven of af te breken, moet hij eerst ontwijd worden. “Je gooit een kerk dus niet zomaar tegen de grond. Je moet je houden aan het burgerlijk en canoniek recht. En finaal moet, zoals aangegeven, ook de bisschop akkoord gaan.” Moet de Saskerk een andere bestemming krijgen, dan is het maar de vraag welke. “Het gebouw is niet in goede staat, dus ofwel zul je het als gemeente eerst in goede staat moeten zetten om te verkopen ofwel zal de koper die kosten moeten dragen. Het bisdom wil ook niet dat een ontwijde kerk een onwaardige bestemming krijgt. Je zult er, met enige zin voor overdrijving, dus geen bordeel in moeten beginnen. Kerken worden al eens omgebouwd tot restaurant (in Maastricht vind je in een voormalige kerk zelfs een mooie boekhandel, red.), maar of dat ook zomaar kan in de Saskerk?”

Centrum

Ziet Vanleenhove de Saskerk nog deze legislatuur een andere bestemming krijgen, dan lijkt het lot van de Duinenkerk volgens hem nog niet meteen beschoren. “De daken en gevels van de Sint-Theresiakerk werden nog maar pas gerenoveerd en die renovatie is trouwens nog altijd aan de gang. Dan lijkt het me niet erg logisch om die kerk snel te ontwijden en een andere functie te geven. Vraag is ook wat op die plek mogelijk is, midden in het dichtbebouwde centrum van Bredene Duinen…”