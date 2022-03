Brandveiligheid beperkt capaciteit El Nour-moskee tot honderd bezoekers: “Ons vrijdaggebed doe we nu in drie shifts”

De El Nour-moskee mag nog maximaal honderd gelovigen ontvangen. Het huidige gebouw in de Spinnersstraat voldoet niet langer aan alle brandveiligheidsvoorschriften en daarom wordt het vrijdaggebed nu in verschillende shifts afgewerkt. “Allesbehalve ideaal, maar beter dan niet”, stelt secretaris El Houcine Benomari. Ondertussen blijft het ook wachten op de omgevingsaanvraag voor de toekomstige thuis in de oude fabriekshal van Dumont-Wyckhuyse.

In de El Nour-moskee, Arabisch voor ‘moskee van het licht’, is het doorgaans nooit écht stil. Het gebedshuis in de Spinnersstraat in hartje Krottegem, de Roeselaarse wijk met de grootste moslimpopulatie, zag het levenslicht in 2004 en werkte eerst vanuit een garage in de Ardooisesteenweg. Een jaar later werd naar de huidige locatie verhuisd.

De voorbije twee coronajaren zorgden ook bij de moslimgemeenschap van deze stad en regio voor een pak uitdagingen. “In normale omstandigheden bereiken we een pak gelovigen in een straal van vijftien kilometer rond Roeselare”, legt secretaris El Houcine Benomari (38) uit. Hij is de zoon van voorzitter Ahmed Benomari en treedt op als woordvoerder van de El Nour-moskee. “Het was hier vaak akelig stil. En ook nu de meeste coronamaatregelen weggevallen zijn, zijn wij nog aan enkele strikte regels geboden.”

Nooduitgangen

Daar zit de pandemie voor niets tussen, wel de brandveiligheid van het gebouw. “Sinds 15 februari is onze maximumcapaciteit op honderd mensen geplafonneerd”, aldus El Houcine. “Omdat we in het complex geen nooduitgangen kunnen voorzien, mogen we van het stadsbestuur en de brandweer geen grotere groepen meer toelaten. Jammer, maar we hebben begrip voor de beslissing.”

Tijdens weekdagen vormt die beperking geen probleem, het vrijdaggebed moet nu wel anders georganiseerd worden. “Dan krijgen we vaak 400 tot 500 mensen over de vloer, dat is nu niet langer mogelijk. Daarom organiseren we het vrijdaggebed – voor moslims de belangrijkste afspraak van de week – in drie verschillende shifts. We starten om 13.05 uur en tegen 14 uur moet iedereen de kans gehad hebben om bij ons te komen bidden.”

Onze architect is bezig met de plannen voor ons nieuw onderkomen uit te werken. Als die klaar zijn, zullen we naar het stadsbestuur stappen

Dat zorgt er wel voor dat het vrijdaggebed fel ingekort is. “Momenteel moeten we genoegen nemen met een lightversie”, zucht El Houcine. “Normaal duurt het gebed snel iets meer dan een half uur, nu moeten we genoegen nemen met een kwartiertje. We moeten immers ook voldoende tijd en ruimte laten om de mensen te laten vertrekken en de volgende groep binnen te laten. We maken er het beste van.”

Mobiliteitsenquête

Een jaar geleden kon El Nour de oude fabriekshal van Dumont-Wyckhuyse op de hoek van de Tram- en Koornstraat, in vogelvlucht amper vierhonderd meter van de huidige locatie in de Spinnersstraat verwijderd, aankopen.

De 2.500 vierkante meter grote loods kostte 740.000 euro, een bedrag dat de moskee via een pak giften uit de hele Vlaamse gemeenschap bij elkaar wist te krijgen. “Het gebouw is al een jaar van ons, maar een omgevingsaanvraag konden we nog niet indienen”, zegt El Houcine. “Onze architect is bezig met de plannen uit te werken. Als die klaar zijn, zullen we naar het stadsbestuur stappen.”

Niet overhaast

“We willen echter niet overhaast te werk gaan en ervoor zorgen dat het plaatje helemaal klopt. Zo voeren we momenteel een mobiliteitsenquête onder onze bezoekers uit om te weten te komen hoe ze zich naar de moskee verplaatsen: te voet, per fiets, per auto, met de trein…”

Deze loods op de hoek van de Tram- en Koornstraat moet de nieuwe thuis van de El Nour-moskee worden. © STEFAAN BEEL

De nieuwe thuishaven moet sowieso een verdieping krijgen om de nodige ruimte te voorzien. “Naast een grotere gebedsruimte willen we ook klas- en ontmoetingslokalen inrichten en een deel van de loods zal ook als parkeergarage fungeren. We willen immers de perfecte harmonie met de buurt nastreven.”

El Houcine Benomari hoopt, net als alle andere gelovigen van El Nour, dat er zo snel mogelijk naar de Koornstraat kan verhuisd worden. “Liever vandaag dan morgen”, glimlacht hij. “Hopelijk wordt 2022 het jaar van de doorbraak. We maken ons in ieder geval op voor enkele mooie momenten: op 2 mei willen we ons Suikerfeest met alle toeters en bellen vieren, net als het offerfeest op 9 juli. Samen met de stad bekijken we welke locatie we daarvoor kunnen gebruiken.”

Stad reageert

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) stelt dat er op vandaag nog geen omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend. “Wij weten al jaren dat de moskee verhuisplannen heeft, maar kregen nog nooit concreet uitgewerkte plannen onder ogen. Enkel wat vage schetsen.”

“Onze laatste contacten dateren alweer van de tweede helft van 2020. Vanuit de diensten Omgeving en Mobiliteit hebben we een aangepaste mobiliteitsstudie gevraagd die representatief moet zijn. Die hebben we nog niet ontvangen.”