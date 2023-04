Brandalarm verstoort paasviering in Adegem

Ook in Adegem komen ter gelegenheid van een feestdag meer mensen naar de eucharistieviering in de Sint-Adrianuskerk. De eredienst was er nog maar een kwartier bezig toen het brandalarm een eerste maal afging.

Na een tijdje viel het alarm stil, maar bij het begin van de uitdeling van de communie ging het alarm opnieuw af. Zelfs met het uittrekken van het stopcontact van het alarm slaagde men er niet in om het alarm het zwijgen op te leggen. “We begrijpen het niet. We hebben in het verleden nog erediensten opgedragen waarbij wierook werd gebruikt en het alarm ging toen niet af. Ook het feit dat het alarm niet stopte toen de stekker werd uitgetrokken, roept vragen op”, legde pastoor Luc Mertens aan zijn parochianen uit.

De pastoor prees zich gelukkig dat de mensen in de kerk niet panikeerden. Het staat voor hem wel vast dat het brandalarm aan een grondig onderzoek moet onderworpen worden. (LV)