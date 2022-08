Blindekensprocessie gaat voor de 718de keer uit op O.L.Vrouw-Hemelvaart in Brugge

Naar jaarlijkse gewoonte trekt op maandag 15 augustus de Brugse Belofte of Blindekensprocessie door de straten van het middeleeuwse Brugge. Dit jaar vermoedelijk voor de 718de keer! Het is immers meer dan 700 jaar geleden dat de Brugse krijgers ten strijde trokken tegen de Franse koning en zijn leger om hun vrijheid en rechten te verdedigen nabij de Pevelenberg.

Tijdens die veldslag, die plaats vond op 18 augustus 1304, deden de Brugse vrouwen devoot aan de Moeder Gods Maria de belofte om jaarlijks een kaars van 36 ponden te offeren als hun zonen en echtgenoten heelhuid uit de strijd terugkeerden. Sindsdien dragen Brugse vrouwen een grote kaars naar Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Potterie.

Voorafgaand aan de processie is er voor de leden van de Confrérie, de genodigden en pelgrims om 9 uur een mis in de Sint-Salvatorskathedraal. De processie met 200 figuranten start om 9.30 uur vanuit de Blindekenskapel in West-Brugge.

Parcours

Het parcours loopt van de Smedenpoort, door de Smedenstraat naar ’t Zand. Vervolgens naar de Zuidzandstraat, Steenstraat en Markt. Daarna stappen de figuranten via de Vlamingstraat en de Academiestraat naar het Jan van Eyckplein. De Spiegelrei leidt hen over de Carmersbrug naar de Potterierei.

De aankomst aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie is voorzien om 10.50 uur. Daar wordt de kaars geofferd en is er een korte gebedsdienst. De terugkeer naar de Blindekenskapel vangt aan om 11.30 uur en verloopt langs dezelfde route.