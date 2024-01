Bisschoppen willen centraal meldpunt voor álle verhalen van misbruik op minderjarigen

De Bisschoppenconferentie wil een centraal meldpunt voor alle verhalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op minderjarigen. Dat heeft Antwerps bisschop Johan Bonny vrijdag gezegd in het Vlaams Parlement, tijdens de bijzondere commissie voor de evaluatie van de aanpak van seksueel misbruik. Wie specifiek slachtoffer werd van misbruik binnen een pastorale relatie, zou ook op financiële tegemoetkoming van de Kerk moeten kunnen rekenen voor therapeutische hulp.

Aartsbisschop Luc Terlinden begon zijn betoog opnieuw met excuses aan de slachtoffers en hun families, maar onderstreepte nadien dat de Belgische Bisschoppenconferentie de voorbije decennia veel stappen heeft gezet in de strijd tegen seksueel misbruik.

Betere screening

Zo verwees hij onder meer naar de oprichting van meldpunten, jaarlijkse opvolgrapporten die gepubliceerd worden en de absolute nultolerantie die nu geldt voor nieuwe meldingen. Tegenwoordig worden kandidaat-priesters ook beter gescreend, is er een meldingsplicht voor wie actief is in het pastorale leven en zijn verschillende beleidsbrochures rond misbruik opgesteld.

“Wij hebben niet enkel onze excuses bij slachtoffers aangeboden, we hebben de voorbije twaalf jaar een systematisch beleid uitgewerkt om historische slachtoffers van misbruik te erkennen en om de kans op nieuw misbruik te minimaliseren en effectief aan te pakken wanneer het zich voordoet”, aldus Terlinden.

Therapeutische versterking

Antwerps bisschop Bonny verklaarde op zijn beurt dat het nu tijd is voor een tweede fase, die van de therapeutische versterking en de maatschappelijke verbreding. Hij deed in dat kader het voorstel om een centraal meldpunt op te stellen voor alle verhalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op minderjarigen, dus niet enkel binnen de Kerk.

“Daar zouden slachtoffers van niet-verjaarde feiten dan kunnen worden doorverwezen naar Justitie, aan slachtoffers van verjaarde feiten kan het meldpunt een procedure aanbieden van erkenning en tegemoetkoming, al dan niet via bemiddeling of arbitrage”, aldus Bonny.

Gratis psychologische hulp

“Ook kan het deze slachtoffers een soort ‘attest’ bezorgen waarmee zij voor de rest van hun leven toegang krijgen tot de professionele gezondheidszorg aan terugbetalingstarief. Afzonderlijke instellingen, zoals bisdommen en congregaties, zouden in dat geval de remgelden kunnen betalen van erkende slachtoffers in een pastorale relatie”, klinkt het verder.

Om ervoor te zorgen dat het leed van de slachtoffers en de misdaden niet verloren gaat, engageert de Bisschoppenconferentie zich ook om jaarlijks op 18 november, de VN-dag voor slachtoffers van seksueel misbruik, de slachtoffers te herinneren en aandacht de besteden aan het kwaad dat misbruik aanricht.

Roger Vangheluwe

Verder werd ook aangekaart dat bijkomend onderzoek nodig is naar de precieze omstandigheden waarin priesters of religieuzen konden evolueren tot plegers van misbruik.

De bisschoppen braken in het parlement ook een lans voor betere begeleiding van plegers van misbruik. Wat betreft Roger Vangheluwe herhaalden ze dat zij recentelijk opnieuw bij de Vaticaanse autoriteiten hebben aangedrongen om hem uit zijn ambt te ontzetten.