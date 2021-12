Bisschop Lode Aerts nodigt ‘verstoten’ Norbert Bethune uit: “Ik beschouw dit als een mooi eerherstel”

Norbert Bethune en het bisdom Brugge kunnen opnieuw door dezelfde deur. In 1992 werd de Wingense priester door toenmalig bisschop Roger Vangheluwe geschorst omdat hij de celibaatsbelofte gebroken had, afgelopen woensdag werd Norbert echter door huidig bisschop Lode Aerts uitgenodigd bij de vijftigste verjaardag van zijn priesterschap. “Ik beschouw dit als eerherstel”, zegt hij.

Norbert Bethune (77) was begin jaren negentig van de vorige eeuw wereldnieuws in Vlaanderen. In 1992 noemde hij in zijn preek het verplichte celibaat een zonde die de kerkleiding met ongehoorde koppigheid bleef bedrijven en raakte ook bekend dat hij een relatie had. Een jaar later stapte hij in het huwelijksbootje met zijn vriendin Lydia, met wie hij nog altijd getrouwd is. In 1997 adopteerden ze samen de van China afkomstige Yulien (25), binnenkort worden Norbert en Lydia voor het eerst opa en oma.

Toenmalig bisschop Roger Vangheluwe besloot de man te schorsen, waarop Norbert Bethune alle contact met het bisdom verbrak en vzw ‘t Atelier oprichtte: een geloofsgemeenschap die eigen vieringen houdt.

Norbert heeft in moeilijke tijden een erg moedige strijd geleverd – Bisschop Lode Aerts

In 2000 stichtte hij dan, samen met Rudy Borremans en André Brems, Rent-a-Priest, een organisatie waarbij je priesters kan boeken om een viering voor te gaan. “In tegenstelling tot de klassieke kerk staan onze vieringen open voor iedereen. Ongehuwd of gescheiden, hetero of homoseksueel… ieders waardigheid wordt gerespecteerd en we bannen elke vorm van discriminatie”, zei Norbert Bethune daar eerder over.

Samen geluncht

Dertig jaar nadat het Brugse bisdom hem aan de kant schoof, lijkt eerherstel nu een feit. Afgelopen woensdag werden Norbert en zijn echtgenote Lydia door bisschop Lode Aerts op het bisschoppelijk paleis uitgenodigd om de vijftigste verjaardag van zijn priesterschap te vieren. “Een heel belangrijk moment voor mij”, reageert de man.

“Ik werd destijds omschreven als dissident en kreeg te horen dat ik laag gevallen was. Monseigneur Aerts toonde zich echter van een volledig andere kant. We bezochten samen het beeld in de Sint-Salvatorskathedraal ter nagedachtenis van de vele slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk. Dit kwam er trouwens op initiatief van de werkgroep Mensenrechten in de Kerk, waar ik medestichter van ben. We hebben ook samen geluncht en gebeden.”

Norbert Bethune en zijn echtgenote bezochten samen met Lode Aerts ook het beeld in de Sint-Salvatorskathedraal ter nagedachtenis van de vele slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk. © GF

Norbert Bethune omschrijft zijn ontmoeting met de bisschop als louterend. “Ik beschouw dit moment als eerherstel en ben hier erg dankbaar voor. Emotioneel is dit van bijzonder grote waarde voor mij, ik ben monseigneur Aerts dan ook zeer erkentelijk.”

Tomeloze inzet

Lode Aerts bevestigt de ontmoeting. “We hebben inderdaad over het gouden jubileum van zijn priesterschap gehad, maar ik wilde Norbert Bethune vooral bedanken voor zijn jarenlange en tomeloze inzet voor slachtoffers van kerkelijk misbruik binnen de Kerk.”

“In erg moeilijke tijden bleef hij een moedige strijd leveren en heeft hij flink wat stenen verlegd. We mogen Norbert gerust als klokkenluider met een groot rechtvaardigheidsgevoel beschouwen, daar moeten we hem erkentelijk voor zijn.”