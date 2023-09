Bisschop Johan Bonny voorstander van onderzoekscommissie: “Alles te winnen van transparantie”

Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, is voorstander van een nieuwe parlementaire onderzoekscommissie over misbruik in de Kerk. Dat zei hij woensdag op VTM NIEUWS. “Ik ben er absoluut voorstander van dat wij deze problematiek bekijken met de democratische samenleving”, zei hij.

Woensdag raakte bekend dat zowat alle partijen de vraag steunen naar een onderzoekscommissie naar misbruik in de kerk naar aanleiding van het VRT-programma ‘Godvergeten’, dat de afgelopen weken getuigenissen van meerdere slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk en hun naasten centraal zette.

In VTM NIEUWS zei Bonny woensdag dat ook hij voorstander is van zo’n commissie. “We zijn een rechtsstaat en dat probleem heeft zich voorgedaan in de kerk. We hebben alles te winnen van transparantie, democratische inspraak”, aldus de bisschop. “Ze mogen alles doorlichten wat al gebeurd is. Er is al veel gebeurd. De parlementaire commissie van tien jaar geleden heeft ook een opvolgingscommissie, die mag gerust alles doorlichten.”

Loonlijst

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vroeg woensdag ook zowel op VRT als op VTM om geestelijken die schuldig zijn bevonden aan seksueel misbruik van de ‘loonlijst’ te halen, zodat ze niet meer met belastinggeld betaald worden. “Ik begrijp die vraag en er zou niemand mogen opstaan die die feiten gepleegd heeft of die daarvoor gestraft is. En als er toch iemand opstaat voor wie een dossier bestaat, moet dat dossier bekeken worden door een parlementaire commissie. Ik versta dat zo iemand niet betaald moet worden door de staat.”

Bonny herhaalde ook dat hij naar het Franse Solesmes gereisd is om aan Roger Vangheluwe te vragen om zijn titel van bisschop en priester op te geven. Hij benadrukte dat hij samen met zijn collega Koen Vanhoutte, de hulpbisschop van Mechelen-Brussel, vooral gehamerd heeft op de morele argumenten. “De vraag moet zijn: hoe kan ik best mijn opvolgers, de kerkgemeenschap en de samenleving helpen om dat trauma van vroeger te verwerken”, zei hij. “We kunnen niet meer publiek verdedigen dat iemand die zo’n dingen heeft gedaan bisschop kan zijn.”

Bonny heeft Vangheluwe naar eigen zeggen “enkele dagen” bedenktijd gegeven. Als hij voor het einde van de week niet ingaat op de vraag, trekken de Belgische bisschoppen naar Rome.