Bisdom zet licht op groen voor verkleinde kerk in Ettelgem

De stad Oudenburg ontving het princiepsakkoord van het Bisdom Brugge om de liturgische ruimte van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem te verkleinen.

“Dit akkoord was nodig om de transformatie van de kerk een nieuwe fase te laten in gaan”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Bij de opmaak van het masterplan ‘Een Toekomst voor Ettelgem’ werd bijzondere aandacht besteed aan de toekomstige invulling van de Sint-Eligiuskerk. Na een lange participatieronde werd beslist om de kerk te verkleinen zodat de kerktoren vrij komt te staan.”

Uitkijkplatform

In samenwerking met Westtoer wordt op de toren een uitkijkplatform gerealiseerd. Door het kerkgebouw te verkleinen is het mogelijk om een mooi kerkplein aan te leggen dat dienst kan doen als ontmoetingsplaats voor de Ettelgemnaars. “En ontmoeten, dat zal men ook kunnen doen in het verkleinde kerkgebouw. Want naast de liturgische ruimte voor vieringen zal er ook ruimte gemaakt worden voor een dorpshuis en vergaderzalen”, legt de burgemeester nog uit.

Princiepsakkoord

Voor zowel de kerktoren als de verkleinde kerk is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. “Om deze plannen te kunnen uitvoeren, had de stad ook de toestemming nodig van Bisdom Brugge. Via een princiepsakkoord gaat het Bisdom akkoord met het verkleinen van de liturgische ruimte. De komende weken en maanden gaan we nu verder met hen in overleg voor de definitieve invulling van het kerkgebouw”, is de burgemeester hoopvol.

Er volgt nog een participatiemoment van de nabije bewoners in het kader van het openbare onderzoek. Als alles verder volgens plan verloopt, zullen de werken aan de kerk eind 2023 of begin 2024 starten. (LIN)