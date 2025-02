Benedictijnse orde breidt onderzoekt naar misbruik uit, ook monniken in Steenbrugge moeten zicht verantwoorden

Na klachten rond grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik tussen volwassenen, heeft het bestuur van de benedictijnse orde in Rome een breder onderzoek van alle kloosters van de Vlaamse benedictijnen bevolen. Het gaat over Dendermonde, Affligem en Steenbrugge. Dat meldt De Standaard donderdag. Het nieuws staat ook in Het Nieuwsblad.

Abt preases Ignasi M. Fossas, het hoofd van de benedictijnse congregatie in Rome, heeft het in een persbericht over een “buitengewone canonieke visitatie”. Het breder onderzoek komt er na een intern voorbereidend onderzoek, bevestigt Mia De Schamphelaere, coördinator van het Nederlandstalige opvangpunt voor misbruik in de kerk aan De Standaard.

De Schamphelaere werkte mee aan het eerste onderzoek. Dat kwam er nadat het parket een klacht had ontvangen over grensoverschrijdend gedrag in de Leuvense abdij van Keizersberg. Rond diezelfde periode bezocht Fossas de Leuvense abdij en beval hij verder onderzoek. De vier monniken die er woonden, werden ieder naar een andere locatie gestuurd. Dat bevel verlengt Fossas nu.