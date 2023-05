Bedevaart naar Oostakker weer op goede spoor

Na drie jaar onderbreking waren er heel wat vraagtekens bij de organisatoren. Dat de 70 deelnemers van de laatste edities niet zou gehaald worden, stond vast. Zondagmorgen meldden zich 41 deelnemers voor de voettochtbedevaart van 38 km naar Oostakker en daar waren de organisatoren blij mee.

“Enkele vertrouwde gezichten waren er door de onderbreking en vooral door de leeftijd niet meer bij, maar wij zagen heel wat jongeren onder de deelnemers”, blikt Frank De Smyter tevreden terug. “Als organisatoren hielden wij de laatste dagen de weersverwachtingen angstvallig in het oog en we hadden geluk, want de omstandigheden waren ideaal. Na een korte briefing in de kerk van St-Eloois-Vijve vatten we de bedevaart aan onder begeleiding van een viertal wagens. De gebedsstonden werden afgewisseld met sociale momenten, die even belangrijk zijn bij zo een activiteit. De stilte die ‘s nachts langs de Leie werd ervaren, werd ook door de nieuwe mensen enorm gewaardeerd. De dag zien ontwaken onder vogelzang en gekwaak van kikkers blijft immers een unieke beleving. Om 5.40 uur konden we een half uur pauzeren en kracht opdoen voor het tweede deel.” In d’Oude Abdij kreeg iedereen bij een verzorgd hapje en drankje drie kwartier de tijd om te bekomen. Ondertussen kwam de zon tussen de wolken piepen zodat de temperatuur ook letterlijk begon te stijgen naarmate we Oostakker naderden. Het werd voor velen een ontroerend terugzien van de familieleden die hen stonden op te wachten. Op naar de 41ste editie”, besluit Frank De Smyter, die samen met Christ Vanackere de organisatorische touwtjes van de bedevaart in handen had. (IVD)