Bart Lagrange deken van Oostende-Blankenberge

Bart Lagrange (48) is de nieuwe deken van het decanaat Oostende-Blankenberge. Hij volgt Antoon Wullepit op, die eervol ontslag krijgt vanaf 1 november. Bart Lagrange is sinds 2015 pastoor in Middelkerke en blijft dat ook. Hij blijft ook gouwproost van de jeugdbeweging KSA Noordzeegouw. De pastorale eenheid Sint-Pieter Oostende zal geleid worden door gevangenisaalmoezenier Charles Lommens, die administrator wordt, en de priesters Dominique Ballegeer en Koen Delft en Pedro Ayala van de Salesianen van Don Bosco. De aanstelling van Bart Lagrange vindt plaats op zondag 14 januari 2024 om 15 uur in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk. Bart Lagrange was in Oostende eerder al leraar aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege. (HH)