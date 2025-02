Angelo (28) is koster en vanaf zondag ook teamlid: “Op mijn plaats in de Kerk”

In de wijken Konterdam, Stene en Zandvoorde, werkt Angelo Vander Espt als koster. Hij is pas 28 jaar oud, maar heeft dankzij zijn passie en toewijding al een opmerkelijke plaats verworven in de lokale kerkgemeenschap. Als een van de jongste kosters van West-Vlaanderen is hij het gezicht van de Pastorale Eenheid Kana, waar hij zondag aangesteld wordt tot teamlid.

Angelo groeide op in Leffinge als oudste van twee zonen. Het was in het voedingswinkeltje van zijn ouders waar hij zijn passie voor de omgang met mensen ontdekte. “Dat vond ik altijd al prettig, en dat is ook iets wat ik nu als koster meeneem in mijn werk”, vertelt Angelo, wanneer we hem ontmoeten in de Sint-Katharinekerk in de wijk Konterdam. “Ik ben eigenlijk niet opgevoed in een gelovig gezin, maar was van mijn 8 tot 18 jaar misdienaar. Ik heb me altijd op mijn plaats gevoeld in de kerkgemeenschap.”

Van bakker tot koster

Hoewel Angelo een diepe waardering had voor zijn ouders en hun werk in de winkel koos hij zelf voor een andere weg. Zijn opleiding begon op Ter Groene Poorte in Brugge, waar hij zes jaar lang bakkerij studeerde. In 2020 besloot Angelo een totaal andere richting in te slaan en volgde hij een opleiding tot funerair medewerker bij Syntra West. “Ik mocht aan de slag als kistdrager bij een uitvaartondernemer in Oostende. Het was een intensieve ervaring, vooral omdat ik toen zelf mijn grootmoeder verloren had. Het voelde bijna als een beproeving, maar tegelijkertijd gaf het me ook veel inzicht in hoe belangrijk het is om er voor mensen te zijn in hun moeilijke momenten”, vertelt hij.

“Het was in de coronaperiode dat een vacature mijn aandacht trok. De Pastorale Eenheid Kana zocht een nieuwe koster. Ik dacht: waarom niet? Na een aantal fijne gesprekken mocht ik aan de slag. Ik was toen pas 24 jaar”, zegt Angelo. “Ik zet alles klaar voor de mis, huwelijken, begrafenissen en doopsels én help ook tijdens de diensten als acoliet – of volwassen misdienaar. Tevens lees ik ook voor als lector. Waar mijn ervaring in de uitvaartzorg van pas komt, zijn de begrafenissen. Dat is een delicate taak, maar ik probeer er steeds een eervolle dienst van te maken.”

“De job die ik als koster beoefen, voelt niet aan als werk. Het is een roeping. Ik wil en moet onder de mensen zijn. Ik voel me gezonden om dit werk uit te oefenen. Of het nu gaat om een doop of een begrafenis, ik wil dat mensen zich gesteund en veilig voelen. Dit zowel binnen als buiten de muren van de kerk.”

Moderne koster

“Mijn geloof is heel belangrijk voor mij, maar ik ben geen fossiel”, lacht Angelo. “Ik ben 28 jaar, in de fleur van mijn leven. Af en toe ga ik ook wel eens pintje drinken of gaan eten met vrienden. Geloof is voor mij een moment om tot rust te komen en mezelf op te laden. Ik kan, wat er verteld wordt in de bijbelse lezingen echt toepassen op mijn leven. Wanneer ik het moeilijk heb, brand ik een kaarsje of ik bid even. Ik vind daar mijn rust in en dat helpt mij om door te gaan. Ik draag ook mijn rugzakje met me mee, maar ik ben trots op waar ik nu sta.” Het is deze rust en spiritualiteit die hij in zijn werk als koster probeert over te brengen op anderen. “Als jonge koster wil ik mensen inspireren. Zeker jongeren hebben het vaak moeilijk om zich met hun geloof te uiten, omdat ze bang zijn voor reacties van anderen. Maar ik zeg altijd: je hoeft je voor je geloof niet te schamen. Geloof is iets moois.”

Angelo ziet het als een uitdaging om de Kerk relevant te houden in deze veranderende tijden. “Jongeren komen minder vaak naar de kerk dan oudere mensen, maar ik denk dat het geloof nog steeds een plek kan hebben in hun leven”, zegt hij. “Het is aan ons om de Kerk open te stellen en jongeren te laten zien dat geloven een kracht kan zijn, zelfs in de hectiek van het dagelijkse leven. We hebben nu al een goede band met de verschillende nabijgelegen scholen.”

Inwijding

Angelo heeft zijn rol als koster goed vervuld en voelt nu dat het tijd is om een stap verder te gaan. Op zondag 2 maart zal Angelo officieel worden aangesteld als teamlid van de Pastorale Eenheid Kana. “De aanstelling is iets waar ik al lang naar uitkijk. Het is me dan ook een hele eer”, zegt hij enthousiast. “Het voelt als een nieuwe stap in mijn missie om iets te betekenen voor de mensen in mijn parochie. Dit is mijn tweede thuis.”

“Wat de toekomst zal brengen, moet ik nog even afwachten. Stilzitten zal ik zeker niet doen. Ik help in de parochie, ga veel wandelen en als ik zin en tijd heb, bak ik nog eens een brood of een taart. De ‘taart van de koster’ heeft ondertussen een vaste plek op de menukaart van ons mosselfeest”, besluit Angelo met een lach.