Alles wordt duurder, ook trouwen en sterven

Wie een kerkelijk huwelijk aan het plannen is, rekent vanaf 1 januari best 25 euro extra bij het budget. Hetzelfde geldt voor de uitvaarten in de kerk. Het bisdom van Brugge heeft de tarieven voor deze twee gelegenheden, net zoals de andere bisdommen in Vlaanderen, opgetrokken naar 300 euro. Dat is 25 euro meer dan het huidige bedrag, dat van kracht is sinds januari 2019. Onder andere inflatie en de hoge energiekosten liggen aan de oorzaak van deze prijsstijging.