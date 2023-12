Aartsbisschop wil dat Kerk betaalt voor hulp voor slachtoffers seksueel misbruik en dat Vaticaan priestertitel van Roger Vangheluwe afneemt

De nieuwe aartsbisschop Luc Terlinden wil dat de Kerk tussenkomt in de kosten voor psychologische zorg voor slachtoffers van seksueel misbruik en zelf ook begeleiding biedt aan de slachtoffers en hun familie. Dat zegt hij in een interview in het VRT CANVAS-programma Terzake. Terlinden hoopt verder dat het Vaticaan binnenkort de priestertitel van voormalig bisschop Roger Vangheluwe zal afnemen.

Na de reeks ‘Godvergeten’ liet Terlinden al verstaan dat de Kerk gefaald heeft. In een langer interview herhaalt hij donderdag dat de hele problematiek rond seksueel misbruik verkeerd is aangepakt. “We hebben geprobeerd om de reputatie van de Kerk hoog te houden en beseften niet hoe erg zulke drama’s zijn. Daar hebben we gefaald”, klinkt het.h

Herdenkingsdag

Terlinden benadrukt wel dat de Kerk “de voorbije jaren bekeerd is” en dat de prioriteit nu wel ligt bij slachtoffers en hun welzijn, “maar we moeten nog beter doen”. Concreet denkt hij onder meer aan financiële steun voor de kosten van de psychologische zorg voor slachtoffers en hun familie.

“We zouden ook gesprekken kunnen organiseren met slachtoffers en externe hulpverleners. We denken ook aan een herdenkingsdag op 18 november. We kunnen ook andere initiatieven steunen. Maar ik besef dat het nooit genoeg zal zijn, de wonden zijn te diep.”

Roger Vangheluwe

Terlinden hoopt verder dat het Vaticaan binnenkort de priestertitel van voormalig bisschop Roger Vangheluwe zal afnemen.

Het celibaat afschaffen is voor de aartsbisschop nog een brug te ver, maar hij hoopt wel dat gehuwde mannen zich in de toekomst nog tot priester kunnen laten wijden. “Een gehuwde priester kan ook veel mooie dingen doen. Het kan de Kerk alleen maar rijker maken”, besluit hij.