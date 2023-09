50 jaar priesterambt voor Patrick Masschelein

Pater-scheutist Patrick Masschelein viert in zijn eigen gemeente zijn vijftig jaar priesterambt. Na zijn wijding trok hij naar Hong Kong, waar hij het grootste deel van zijn leven wijdde aan missionariswerk. Op zondag 25 oktober om 10.30 uur wordt een dankmis opgedragen in de Sint-Chrysolekerk in aanwezigheid van vrienden, parochianen en bezoekers. Nadien volgt er een gezellige borrel. In de namiddag vertrekken er op die dag vanaf het Neerwaastenplein van 14 tot 16 uur bewegwijzerde wandelingen van 4 en 8 kilometer rond het geboortedorp. Info: Christine en Edouard Debelder (056 55 73 78). (ZB)