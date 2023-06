23 trotse vormelingen in Sint-Eligiuskerk

Voor 23 kinderen uit Ruddervoorde was de viering op zaterdag 27 mei toch wel heel bijzonder. Zij werden door Eerwaarde heer Rik Verbeke gevormd in de Sint-Eligiuskerk. We zien Marie Bultinck, Simon Bultinck, Loes De Blaere, Kate Decolvernaer, Wout De Munster, Dean De Paepe, Jerôme Deprince, Lily Devriendt, Esthé Djemaa, Siebe Helewaut, Charlie Proesmans, Wiebe Rommel, Charlotte Santens, Lisa Segers, Elize Tanghe, Lars Van Bossele, Nauth Vande Ginste, Mauro Vandendriessche, Leon Vandenheede, Djenghis Vanhee, Elle-June Van Kerschaver, Iga Van Wonterghem en Femke Verschoore. (GST/foto GST)