1,2 miljoen euro aan subsidies moet Onze Lieve Vrouwkerk klaar maken voor de toekomst

Vlaams minister van erfgoed Matthias Diependaele kende een subsidie van 1.180.539,53 euro goed voor het restauratieproject aan de Onze Lieve Vrouwkerk van Zonnebeke

“De minister selecteerde het project met focus op meervoudig gebruik van de kerk in Zonnebeke. Het totale project wordt geraamd op bijna 1.800.000 euro”, stelt schepen Koen Meersseman ( #team 8980). “De minister subsidieert het project wegens de heldere toekomstvisie, de gedetailleerde kostenraming en de gefaseerde aanpak met evaluatiemomenten.”

De heropgebouwde kerk in de West-Vlaamse frontstreek getuigd van een modernistische aanpak, naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge) van 1921, voltooid in 1924 en wordt beschouwd als de eerste moderne kerk in België.

Helder

“Het dossier werd geselecteerd omdat de toekomstvisie helder is en deze met beperkte ingrepen omgevormd kan worden voor meervoudig gebruik. Dankzij het traject rond nevenbestemmingen voor kerken die samen met het kerkbestuur werd gevoerd is dit mogelijk geworden. Het grootste stuk van de subsidies zal worden gebruikt om ons erfgoed te herstellen.”

“Er staan heel wat werken op de plank, zo zal het betonrot ten gronde worden aangepakt. In de subsidieaanvraag werden ook aanpassingen voorzien om het multifunctioneel karakter te bestendigen”, aldus de schepen. “ De kerk zal blijven openstaan voor erediensten”, stelt voorzitter van de kerkfabriek Frans Decloedt. “Er komen een sanitair blok, een kitchenette met vergaderzaal, we proberen de nooduitgangen en toegankelijkheid te verhogen en zullen ook een onthaalruimte met mogelijkheden voor exposities of tentoonstellingen voorzien”, aldus schepen van Kerken en Erediensten, Koen Meersseman.

Dossier verder verfijnen

“We zijn blij dat we geselecteerd zijn en moeten nu in een participatief proces het dossier verder verfijnen voor februari 2024 en de toezegging definitief te maken. Vervolgens zou een mogelijke start in 2025-2026 mogelijk zijn. Er werden in het verleden al subsidies aangevraagd en toegekend maar door de wachttijd was de kostprijs voor deze herstellingen en het eigen aandeel sterk gestegen.”

“De nieuwe oproep zorgt ervoor dat na een toezegging de wachttijd verkort en we dus minder risico op meerkosten hebben als gemeentebestuur. Ondertussen zal de centrale verwarming vernieuwd worden en zullen in het voorjaar van 2024 de eerste werken plaatsvinden en wordt zo de kerk van Zonnebeke klaargemaakt voor de toekomst.”