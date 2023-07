Gella Vandecaveye is ambassadrice van Light for the World Belgium: “Schouders zetten onder oprichting oogziekenhuizen in Afrika”

Ex-topjudoka Gella Vandecaveye is sinds juni ambassadrice van Light for the World Belgium. De ngo wil vermijdbare blindheid in Congo, Rwanda en Tanzania mee de wereld uithelpen.

Light for the World heeft een erg nobel doel voor ogen. De ngo bestrijdt vermijdbare blindheid in Congo, Rwanda en Tanzania en investeert in medische oogzorg. Daarnaast organiseren ze ook inclusief onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen.

Sinds vorige maand mag Gella Vandecaveye, die op 5 juni haar vijftigste verjaardag mocht vieren, zich ambassadrice van de organisatie noemen. “Light for the World Belgium heeft een ambitieus project om via haar uniek franchising-model in elk van de negen provincies van Zuid-Congo een provinciaal oogziekenhuis op te starten”, legt Gella uit.

“Momenteel hebben ze dankzij de financiële steun van een selecte groep partner van bedrijven, ondernemers en filantropische families al drie oogziekenhuis kunnen opstarten. Dit jaar nog moet het vierde oogziekenhuis openen, in de provincie Kananga. Ik ben vereerd om hier mijn steentje aan te kunnen bijdragen en zet hier graag mee mijn schouders onder.”

Info: www.lightfortheworld.be